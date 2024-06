Das wilde und wunderbare Bonnaroo kehrt dieses Wochenende nach Manchester, Tennessee zurück. Für diejenigen, die nicht persönlich dabei sein können, werden ausgewählte Auftritte aller vier Tage des Musikfestivals auf Hulu gestreamt.

Der Livestream-Plan für Bonnaroo 2024 umfasst Post Malone, Red Hot Chili Peppers, Interpol (Auftritt Mätzchen), Chappell Roan, Jason Isbell and the 400 Unit, Thundercat, Khruangbin, Faye Webster, Lizzy McAlpine, Cage the Elephant, IDLES, Melanie Martinez, T-Pain, Reneé Rapp, GWAR (!), BadBadNotGood, Cigarettes After Sex, Jon Batiste, Gary Clark Jr., TV Girl, Yves Tumor, Pretty Lights, Sean Paul, Brittany Howard, Gregory Alan Isakov, Grouplove, Joey Bada$$, Taking Back Sunday und mehr. Den vollständigen Zeitplan finden Sie unten.

Der Bonnaroo-Stream ist vom 15. bis 18. Juni für alle Hulu-Abonnenten verfügbar. Wenn Sie derzeit kein Abonnent sind, können Sie sich für eine 30-monatige kostenlose Testversion anmelden. Danach beginnen die Tarife bei 7,99 USD pro Monat. Sehen Sie sich den Zeitplan unten an.

Bonnaroo 2024 Livestream-Zeitplan:

* = Alle Zeiten in CT; Kanäle in Klammern angegeben

Donnerstag, 13. Juni:

19:05 Uhr – Matt Maltese (1)

07:55 – Durand Bernarr (1)

09:00 – Hübsche Lichter (Set 1) (1)

10:40 – Hübsche Lichter (Set 2) (1)

00:30 Uhr – BigXthaPlug (1)

01:30 – GWAR (1)

Freitag, 14. Juni:

19:05 Uhr – David Kushner (1)

07:05 – Gary Clark Jr. (2)

07:55 – Dominic Fike (1)

08:15 – Faye Webster (2)

08:55 – Key Glock (1)

09:20 – Gruppenliebe (2)

09:55 – TV Girl (1)

10:30 – Lizzy McAlpine (2)

11:00 – Post Malone (1)

11:35 – Interpol (2)

00:45 Uhr – T-Pain (1)

01:00 – Donnerkatze (2)

Samstag, 15. Juni:

19:05 Uhr – Jon Batiste (1)

07:05 – Die Teskey-Brüder (2)

07:45 – Reneé Rapp (1)

08:50 – Gregory Alan Isakov (1)

09:15 – Brittany Howard (2)

10:00 – Zigaretten nach dem Sex (1)

10:20 – Teezo Touchdown (2)

11:10 – Halte den Elefanten im Käfig (1)

11:30 – Sean Paul (2)

00:30 Uhr – Melanie Martinez (1)

12:35 – Pakete (2)

01:00 – IDLES (2)

Sonntag, 16. Juni:

16:05 Uhr – Chappell Roan (1)

04:05 – Milky Chance (2)

05:05 – Charles Wesley Godwin (2)

06:10 – SchlechtSchlechtNichtGut (2)

06:15 – Ashnikko (1)

07:15 – Yves Tumor (2)

07:25 – Goth Babe (1)

08:20 – Der Sonntag zurücknehmen (2)

08:30 – Khruangbin (1)

09:45 – Jason Isbell und die 400 Unit (2)

09:50 – Joey Bada$$ (1)

11:00 – Red Hot Chili Peppers (1)