Ghost haben einen Vorschauclip ihres kommenden Spielfilms veröffentlicht Rite hier Rite jetzt und weitere Kinovorführungen angekündigt.

Der 80-sekündige Clip zeigt Live-Aufnahmen der Band bei der Aufführung des IMPERA Song „Kaisarion“, der den Fans einen Vorgeschmack auf den Konzertteil des kommenden Films gibt (aufgenommen während zwei ausverkaufter Shows im Kia Forum in Los Angeles im Jahr 2023).

Ghost verrät hier nicht viel über die Handlung, aber wir sehen Papa Emeritus IV hinter die Bühne huschen, um sich vor einem riesigen, verzierten Spiegel zu betrachten. An diesem Punkt erscheint Schwester Imperator und scheucht Papa zurück auf die Bühne, um den Rest des Liedes zu singen. Die ganze Sequenz strahlt starke „Phantom der Oper „Vibes“, wie es ein YouTube-Kommentator treffend ausdrückte.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Kinopremiere des Films auf vier Tage (20., 21., 22. und 23. Juni) in ausgewählten Kinos ausgedehnt. Trafalgar Releasing, das zuvor mit Metallica zusammengearbeitet hat, kümmert sich um den Kinoverleih.

Rite hier Rite jetzt wird als pseudo-erzählerischer Konzertfilm beschrieben, der „die Zuschauer vollständig in das Technicolor-Melodrama des gerühmten Live-Rituals eintauchen lässt“, das Ghost ist. Regie führte Alex Ross Perry (Ihr Geruch) und Ghost-Mastermind Tobias Forge. Darüber hinaus wird am 26. Juli ein Original-Soundtrack mit 18 Songs in verschiedenen Formaten (digital, CD und Vinyl) erhältlich sein und kann über Loma Vista Recordings vorbestellt werden.

Sehen Sie sich den Clip an von Rite hier Rite jetzt unten.