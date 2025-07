In der 27. Saison Premiere von South ParkSchöpfer Trey Parker und Matt Stone machten a vielAber vielleicht das Wichtigste, was sie taten, war, sich daran zu erinnern, wie das Stanzen aussieht. Das Ziel auf Präsident Trump auf eine Weise, die aktiv darauf zugeschnitten zu sein scheint, die aktuelle Verwaltung zu verärgern, spielt „Predigt auf dem ‚Mount“ wie eine direkte Wagen, die Show abzusagen, oder damit unsere Regierung das nächste Mal, wenn sie versuchen, die Flughafensicherheit zu durchlaufen, sehr unangenehm zu machen. Auf diese Weise haben das Paar ein Stück subversive politische Kunst geschaffen, das sich wie ein wahres Spiegelbild von heute anfühlt.

Um sicherzustellen, dass sich die sensibelsten Liberalen nicht allzu empfindlich fühlen, was kommen wird, beginnt die Episode mit Cartman Furious, dass NPR, seine Lieblings-Komödie über die Probleme der Welt, abgesagt wurde-nicht nur das, sondern es ist der letzte Death-Knell für das Konzept von „Aufgewachsen“ und er ist verweigert von ihm. Außerdem ist Jesus wieder in den Schulen und bringt (unter anderem) eine Botschaft der Warnung vor der Erstellung einer subversiven Komödie wie die Show, die wir sehen.

Aber das wahre Fleisch der Episode ist nur Vignetten über Trump, da die Show ihm schwieriger ist als bei Saddam Hussein: sein Gesicht wie ein Kanadier, der ihn und Satan als Liebhaber darstellt und wiederholt den winzigen Pee-Pee des sitzenden Präsidenten zeigt. Und das ist vor Die Ausstrahlung eines PSA von Ai-Generation, der die Episode beendet, in der ein zunehmend nackter Trump die Wüste für unsere Sünden wandert, bevor er auf seinem Rücken zusammenbricht-eine winzige Penispuppe, die erklärt, dass er diese Botschaft gutheißen.

Verwandte Video

Während South Park Die Premiere von Episoden zu First Comedy Central (kein gleichzeitiges Streaming für Paramount+), Parker und Stone wollten sicherstellen, dass der PSA für alle sofort verfügbar ist, unabhängig vom Kabelabonnement: Daher die Enthüllung der URL von Hetrumpedus.com am Ende und Sie auf eine Zielseite für die YouTube -Einbett. Sie müssen sich immer noch das Video ansehen An YouTube aufgrund seines ausgereiften Inhalts, aber die PSA direkt im Internet zu veröffentlichen, ist der eigentliche Ausrufezeichen für ihre Botschaft sowie eine Versicherungspolice gegen eine Zensur nach der Premiere.

Wer weiß, wie Andrew Jackson auf eine Episode reagiert hätte, die sich so über ihn lustig macht, aber unser dünnsten modernster Präsident wird sich sicherlich mit der Sozialen Wahrheit anregen lassen. Es ist die Art von Umzug, die ein Schöpfer nach der Unterzeichnung eines Vertrags von 1,5 Milliarden US -Dollar für die laufenden Streaming -Rechte der Show machen kann – ein Deal, den Paramount gleichzeitig unterzeichnet hat, hat das die der Späte Show mit Stephen Colbert und versprach der FCC, dass es seine DEI -Programme loswerden würde. Oh, und du kannst die 16 Millionen Dollar nicht vergessen 60 Minuten Siedlung, die Colbert als „große, fette Bestechungsgelder“ bezeichnete – nur wenige Tage vor seiner Stornierung.

South Park sollte am 9. Juli Premiere haben, ein Datum, das aus Gründen, von denen das Team behauptete, auf diese Woche gedrängt wurde, sei auf die anhaltende Fallschirmschwerezeit zurückzuführen. Ihre Aussage war jedoch vage auf Einzelheiten darüber, warum das war. Es ist reine Spekulationen, um darauf hinzuweisen, dass ein Faktor in der Verzögerung darin bestand, dass Parker und Stone wollten, dass ihr Streaming -Deal vor der Saisonpremiere gesperrt wurde. Aber es würde Sinn machen.

Jeder hat vielleicht seine eigene Definition für die minimale Idee, es zu „ficken“ Geld, aber 1,5 Milliarden US -Dollar fühlen sich definitiv qualifiziert. (Besonders über die bereits lächerliche Menge an Geld, die Stein und Parker verdient haben, seit ihre bescheidenen Animationsserie zu einem globalen Phänomen geworden ist.) Es wäre faszinierend zu wissen, wie dieser Deal strukturiert war – und welche Arten von Schutzungen in Bezug auf die Fähigkeit der Show, die sie wollen, zu verspotten, wann immer sie wollen.

Eine Kritik, die in den letzten Jahren Parker und Stone verfolgte, ist, dass ihr extremer finanzieller Erfolg sie möglicherweise nicht in der Lage hat, die gleiche Nutzungsniveau zu liefern, die sie in der Vergangenheit haben. Aber es scheint, als hätte dieser Moment in der Geschichte etwas zusätzlichen Treibstoff in den Tank, Kraftstoff, das sie verbrennen, zumal ihr Geld und Erfolg ihnen Kraft und Sicherheit in einer zunehmend unsicheren Zeit verleiht. Dies ist ihr „Fuck It“ -Moment, und die Saisonpremiere garantiert, dass wir darauf achten, was als nächstes kommt. Es war krass, brutal und genau das, was 2025 verdient.

South Park Streaming jetzt auf Paramount+.