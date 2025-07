Noch vor dem Sehen Die Fantastic Four: Erste SchritteEs fühlte sich wie eine einfache Wette an, dass der neue Matt Shakman-inszenierte Film der beste sein würde, der Marvels erste Familie auf der großen Leinwand enthält. Nicht weil Erste Schritte Nagelte das Casting (obwohl es ziemlich solide ist) und nicht, weil es den offiziellen Eintritt der Charaktere in das Marvel Cinematic -Universum markiert. Nein, es ist das Beste, weil die vier Filme, die es vorausgingen, von „Eh, gut, ich denke“ bis „Oh mein Gott Was war das?? „

Wenn man die vier beobachten muss Fantastische vier Filme, die dem Sommer vorausgehen, empfehle ich nur als ganztägiger Marathon mit Freunden. (Nochmals vielen Dank für den großen 4. Juli, Mike und Tori!) Die überraschendste Offenbarung aus dieser Besichtigungserfahrung war jedoch, dass der Film, von dem ich erwartet hatte, dass er das Schlimmste ist, nicht am Boden des Stapels – ich werde nicht sagen, dass es ist. Großartigaber das unveröffentlichte 1994 Die Fantastic Four Zumindest schafft es, das gesamte Zugwrack zu übertreffen, der der sehr veröffentlichte Film von 2015 war.

Lassen Sie uns die beiden Tim-Story-inszenierten Einträge aus den 2000er Jahren beiseite lassen-die Filme „Eh, gut, ich denke“, wenn Sie über die fantastischen vierer Geschichte von Fantastic Four diskutieren. Außer zu sagen, dass sie zwar ihre positiven Eigenschaften haben, wie Michael Chiklis ‚perfekter Ben Grimm und was letztendlich zu einem lustigen Deadpool & Wolverine Cameo, es ist ziemlich eklig, Sues Kräfte zu verändern, damit sie ihre eigene Kleidung nicht unsichtbar drehen kann, und Jessica Alba dazu zwingt, sich wiederholt nackt auszuziehen.

Verwandte Video

Das ist nicht der einzige Fehler, der in diesen Filmen zu finden ist (erinnern Sie sich an die Besessenheit der 2000er Jahre von Extremsportarten und Bronzer? Tim Story ist sicher!), Aber sie waren zumindest kompetent gemacht und fühlten sich nicht aktiv peinlich zu sehen. Das sind Qualitäten, die die andere Zwei Filme teilen nicht. Obwohl es zum Kredit des Films von 1994 war, war es nie wirklich dazu gedacht, das Publikum zu sehen.

Für diejenigen, die mit dem Vermächtnis des Films nicht vertraut sind, eine kurze Geschichtsstunde: während Die Fantastic Four (1994) wurde offiziell von Oley Sasson inszeniert. Es wird weitgehend als „The Roger Corman One“ bezeichnet, da es sich um ein Produkt der Mischungsmontaginie des berühmten Low-Budget-Produzenten handelte. Der Genesis des Films stammt aus den 1980er Jahren, als der Konstantin -Film von Produzent Bernd Eichinger die Rechte aufnahm, einen fantastischen Four -Film für den angeblichen Betrag von 250.000 US -Dollar zu machen.

Eichinger war nicht, ein großes Studio für eine große Bildschirmanpassung zu bekommen, bevor seine Option abgelaufen war Los Angeles Magazine Im Jahr 2005, dass „sie nicht sagten, ich musste einen großen Film machen“. Sassone hat am 28. Dezember 1992 erstmals Aktion angerufen, kurz bevor Eichingers Rechte am 31. abgelaufen wären. Das mag ziemlich verzweifelt erscheinen, aber hey, Sony hat im Laufe von 15 Jahren drei verschiedene Spinnenmänner besetzt. Alles ist fair verliebt und kämpft um IP -Rechte.

https://www.youtube.com/watch?v=tgeFpkeczke

Und Eichingers Stück hier hat sich ausgezahlt: Konstantin Film ist eingeschrieben Fantastische vier Filme, und obwohl der Firmenname nicht in den Credits von enthalten ist Erste SchritteConstantins Robert Kulzer wird als ausführender Produzent bezeichnet.

Was ist an der 1994 so auffällig Fantastische vier Ist das ja, die Effekte reichen von lächerlich bis urkomisch. Ja, die Handlung ist fast so schlampig wie das Run-and-Gun-Filmemachen. Ja, die Alterslücke zwischen Reed und Sue ist nicht ideal. Ja, Doctor Dooms Thronsaal sieht aus wie ein Budget der Skeletors. Doch der Film selbst hat eine viszerale Zuneigung zu seinen Kernfiguren, die die Familiendynamik umarmt, die sie von Anfang an definiert hat. Und Sie können sich echt fühlen, wie es Kernsteine wie „Es ist die Zeit!“ Die Puppenspiele, die daran beteiligt ist, Mr. Fantastics Dehnungskräfte zum Leben zu erwecken, ist höllisch albern. Aber Sie können nicht leugnen, dass der Charme dazu ist.