Dropkick Murphys hat sich geschworen, nie wieder Punk im Park zu spielen, nachdem er herausgefunden hatte, dass der Festivalorganisator zuvor an Donald Trump gespendet wurde.

Der Veteran Punk Act spielte am Sonntagabend (19. Juli) immer noch sein Set bei Punk im Park Denver, tat dies jedoch nur für treue Fans, die bereits Tickets gekauft hatten. Von der Bühne schien der Sänger Ken Casey, Cameron Collins, das BLAST FEST ORGANICER BREE HA HA Productions -Eigentümer, weil er zuvor für Trumps Präsidentschaftskampagne von Trump gespendet hatte.

„Wenn Sie unter das Punk-Rock-Banner kommen und für diesen F-King-Typ gestimmt haben und Sie diese F-King-S-T-T-S-T-S-T-Stufe unterstützen, haben Sie Ihren Geist in Knoten gedreht“, sagte Casey on der Bühne (über Billboard). „Das ganz rechts ist nicht der neue Punk – Sie haben es hier zuerst gehört.“

Verwandte Video

Die politisch ausgesprochene Band veröffentlichte später am Mittwoch (23. Juli) in einem Instagram -Video, dass sie nicht mehr an zukünftigen Punk in den Park -Gigs teilnehmen würden:

„Hey Leute. Punkrock und Donald Trump gehören einfach nicht zusammen. Als er herausfand, dass Brew Ha -Promotionen, die der Trump -Kampagne gespendet haben, werden wir in den Parkshows nicht mehr Punk spielen. Wir haben unser Engagement für die Denver -Show beibehalten, weil wir unsere Unterstützer, die Tickets gekauft haben, die Tasche hielten. Danke für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.“

Ein Paar Bands, Destiny Bond und Time X Heist, fiel vollständig aus der Rechnung, als das Denver Fest am vergangenen Freitag (18. Juli) begann, nachdem er von Collins ‚Spenden in Höhe von 978,39 US -Dollar an Donald Trumps Präsidentschaftskampagne 2024 und republikanische Spendengruppen erfahren hatte. Größere Handlungen wie schlechte Religion, Pennywise und Nachkommen – zusammen mit den Dropkicks – entschieden sich, ihre Unzufriedenheit von der Bühne auszudrücken.

In der Zwischenzeit hat Collins seitdem seine eigene Aussage zu seiner Verteidigung abgegeben und sagte, er habe nie eine Handlung gehemmt, ihre Politik während der Shows, die er befördert hat, auf der Bühne auszudrücken:

„Ich habe noch nie etwas Politisches auf unseren Plattformen gepostet und habe in Zukunft nicht die Absicht, aber dies muss angesprochen werden. Es wurden viele Annahmen und Schlussfolgerungen darüber gemacht, wer ich bin und was meine Werte sind.

Wie viele Amerikaner passen meine politischen Ansichten nicht ordentlich in eine einzelne Box oder eine Partyzugehörigkeit. Ich glaube an Fairness, Menschlichkeit, freie Ausdruck und Förderung der Einheit unter den Menschen. So habe ich versucht, mein Leben zu leben und mein Geschäft zu führen.

Wir leben in einem Zwei-Parteien-System, und leider müssen Sie basierend auf einigen wichtigen Themen wählen, die bei Ihnen Anklang finden. Für mich waren diese Probleme das Versprechen, Kriege zu beenden und keine neuen internationalen Konflikte, senkte Steuern und die Übersteuerung der Regierung zu stoppen

Zu der Zeit kochte es für mich auf diese Punkte. Ich muss zugeben, dass ich bisher nicht mit vielen Standpunkten, Meinungen und Richtlinien des aktuellen Präsidenten zufrieden war, insbesondere mit den jüngsten Eisgräueltaten und dem Backtracking der Epstein -Dateien sowie der gesamten Haltung mit unseren Verbündeten auf der ganzen Welt.

Ich denke, wir alle haben wahrscheinlich eine gemeinsame Grundlage in vielen großen Themen wie Antirassismus, Anti-Krieg und dem Glauben an die Menschenrechte für alle, unabhängig von Rasse, sexueller Orientierung, Religion oder einer anderen Identität.

Darüber hinaus würde ich mir vorstellen, dass wir alle gegen Hass jeglicher Art und leidenschaftlich diese Gemeinschaft von Punkrock und ihrer Individualität unterstützen, die im Laufe der Jahre so viele Außenseiter in die Familie begrüßt hat.

Diese Gemeinschaft repräsentiert eine breite Palette von Ansichten und Hintergründen, und diese Vielfalt war schon immer Teil ihrer Identität. Wir müssen nicht alles auf Augenhöhe sehen, um zusammenzukommen und zu genießen, was uns verbindet, großartige Musik, gute Zeiten und gegenseitiger Respekt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Festival keinen Erlös an eine politische Partei spendet und nicht spendet. Wir leisten jedoch erhebliche Spenden für verschiedene gemeinnützige Zwecke, wie Punkrock retten Leben und Big Brother Big Sister.

Wir beschäftigen stolz Hunderte von Menschen direkt und indirekt bei unseren Festivals aus allen Lebensbereichen, Rasse, Religion und sexueller Orientierung.

Im Laufe der Jahre war ich stolz darauf, Künstlern eine Plattform zu bieten, die sich mit Hunderttausenden von Fans verbinden kann. Wir haben Millionen von Dollar in Künstlergarantien investiert, und ich habe die Botschaft oder Stimme einer Band nie zensiert oder eingeschränkt. Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich. “

Fans von Dropkick Murphys und Bad Religion können diese Bands während ihrer laufenden Co-Headliner-Sommer-US-Tour immer noch im Konzert fangen. Die Route hält am Donnerstagabend (24. Juli) in Tacoma, Washington, bis zum 17. August in Big Flats, New York, ab. Holen Sie sich hier Tickets.

Punk in the Park veranstaltet das ganze Jahr über Festivals in einer Handvoll Städte mit Veranstaltungen in Worcester, Massachusetts und San Pedro, Kalifornien, für September bzw. Oktober. Bad Religion und Pennywise sollen derzeit beide Städte spielen.

Schauen Sie sich den Social -Media -Beitrag von Dropkick Murphys über Punk im Park unten an.