Die Todesursache des Food -Network -Stars Anne Burrell war laut dem New Yorker Büro des Chief Medical Examiner und über die Selbstmord New York Times.

Der Bericht beschuldigte „akute Intoxikation aufgrund der kombinierten Wirkungen von Diphenhydramin, Ethanol, Cetirizin und Amphetamin“, was auf eine Überdosis von Alkohol und rezeptfreien Allergie-Medikamenten hinweist, wahrscheinlich Benadryl und Zyrtec. Die Polizei hatte ihren Tod als Selbstmord untersucht; Am 17. Juni wurde sie „unbewusst und reagiert in der Dusche nicht an, die von ungefähr (100) verschiedenen Pillen umgeben waren“, so ein Polizeibericht. Sie war 55 Jahre alt.

Burrell nahm an den beliebten Food Network -Programmen teil Eisenkoch, Iron Chef AmericaUnd Gehackte All-Stars, sowie Hosting Schlimmste Köche in Amerika Und Geheimnisse eines Restaurantkochs.