Der erste Trailer aus der lang erwarteten Fortsetzung, Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiterist angekommen und bietet eine Vorschau auf die mit Stars besetzten Gäste, die im Film legendären Mock-Rockers-Spinalhack anschließen. Leider sucht die Band immer noch nach einem Schlagzeuger. Sehen Sie sich den vollständigen Clip unten an.

Eröffnung 41 Jahre nach dem ursprünglichen Mockumentary, Dies ist der WirbelsäulenhahnDer Trailer beginnt mit dem Regisseur Marty Di Bergi (Rob Reiner) führt uns zurück zu Highlights aus dem ersten Film, einschließlich der berüchtigten Verstärker -Szene „Diese Go to 11“ mit Nigel Tufnel (Christopher Guest). Ein Clip der Band, die „Big Bottom“ in der heutigen Zeit mit Paul McCartney spielt, der sich auf einen Song -Lyric über „Pink Torpedo“ als „Literatur“ bezieht.

Es zeigt, was die Mitglieder von Spinal Tap heute tun, und David St. Hubbins (Michael McKean) spielt mit einer Mariachi -Band, Derek Smalls (Harry Shearer) Kryptowährung Hawking Kryptowährung, und Tufnel als Käsehersteller, der auch mit einer traditionellen irischen Peise -Ensemble setzt, fügt wild aus der Mischung aus der Mischung aus der Mischung aus der Mischung aus.

Das entfremdete Trio bereitet sich auf eine erzwungene Reunion -Show in New Orleans vor und sucht nach einem weiteren Schlagzeuger, der während des Konzerts mit ihnen spielen kann. Dann sehen wir, dass sie Questlove der Wurzeln rekrutieren, um den Ort zu füllen, der mit „Ich will nicht sterben“ antwortet, da alle früheren Schlagzeuger der Band vorzeitige und bizarre Todesfälle erlitten haben.

Als der Clip schließlich den wiedervereinigten Wirbelsäulenhack auf die Bühne zeigt, zeigt sich, dass Elton John sich ihnen als besonderer Gast anschließt.

Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiter wird am 12. September landesweit in den Kinos veröffentlicht.

Eine neue 4K Ultra HD -Restaurierung von Dies ist der Wirbelsäulenhahn ist ab sofort in Prime Video und Apple TV mit einer physischen Veröffentlichung am 16. September (hier vorbestellt). Ein neues Buch hinter den Kulissen über die Erstellung des Originalfilms wird im September ebenfalls veröffentlicht.

