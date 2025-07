Es gibt eine Spur von Beweisen, die darauf hindeuten, dass Freddie Gibbs am besten ist, wenn er neben einem Produzenten ist, der auf lange Sicht eingesperrt ist. Alfredo 2 Mit dem Alchemisten ist der jüngste Beweis dafür, dass diese Beobachtung korrekt ist – obwohl sie nicht so köstlich eines Angebots ist wie das Original Alfredo. Die LP kommt fünf Jahre nach der ersten Ausgabe an und verfügt über einen Freddie Gibbs, der moralisch auf dem Zaun und anschließend introspektiver ist als je zuvor. Er navigiert durch Wachstum und eine Menge kontemplativer ALC -Beats durch die Grauzone der Unsicherheit.

An Alfredo 2Gibbs klingt erschöpft, reuig und gleichzeitig belebt. Die Lead -Single, „1995“, selbst eine Fortsetzung von Alfredo’s „1985“, sieht Gibbs über die Tiefen, die er überwunden hat, als Alchemists Freilauf -Gitarren -Riff im Hintergrund schleudert: „Ich war in der Zelle, die eine Setlist für meine nächste Show/ für mein nächstes Lick ausmachte. Ich war mit einem Todeswunsch Im zweiten Vers kehrt Gibbs auf seine alten Wege zurück: „Kaufen Sie alle Tickets in der Innenreihe für Ihre Show und lassen Sie diese Scheiße katastrophal/ schießen Sie die Vorderseite auf und lassen Sie sie die Hündinnen stornieren/ halten Sie Ihre gesamte Karriere für Ransom/ Geldanruf, Sie haben Angst zu antworten.“

Holen Sie sich die Alchemisten -Tickets hier

Freddie Gibbs ist ein komplizierter Mann. Die Karriere des Gangsta -Rapper hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten in spektakulärer Weise entfaltet und nach seinen Launen und Witztikern einen Höhepunkt erreicht und sinkt. Der aus Gary geborene Indiana ist bekannt, geliebt und für seinen wilden Sinn für Humor, der zu Fallouts mit anderen MCs geführt hat Alfredosowie Hip-Hop-Blogger wie DJ Akademiks. Seine Fehden und Streitigkeiten haben Gibbs genauso viel Aufmerksamkeit erregt wie seine Raps, aber das hat die Produzenten nicht davon abgehalten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Erst letzte Woche kündigte Gibbs an, sein nächster Partner wird das Haus Auteur Kaytranada sein.

Verwandte Video

Wenn Sie Gibbs ‚technische Rap -Fähigkeiten und sein kosmisches Bewusstsein für die Dinge um ihn herum abgestreift haben, könnte der Mann immer noch mit großem Geschmack auskommen. Sein aktueller Verbündeter, der Alchemist, wurde seit langem als einer der produktivsten und zuverlässigsten Beatmaker im Hip-Hop etabliert und produziert LPS mit Earl Sweatshirt, Boldy James, Larry June, Mike und bald Eryka Badu. Alfredo 2 ist die Gelegenheit von ALC, auf der grammy nominierten Fundament von zu bauen Alfredound schieben Sie seine bereits meisterhaften Fähigkeiten an den Rand. Er ist außergewöhnlich geschickt darin, Ohrwurmproben zu finden, sie abzuwischen, die erstaunlichsten Elemente zu dekonstruieren und sie in üppige Klanglandschaften umzubauen, damit seine Mitarbeiter rappen können. Genau das macht er Alfredo 2.

Die Produktion hier ist bemerkenswert aufregend und behält gleichzeitig ihre Konsistenz und Schwerkraft bei. Tracks wie „Lemon Pepper Steppers“ und „Shangri-La“ können am besten und einfach so glatt wie Fick beschrieben werden. In „Empanadas“ führt Alcs Bassline ein flüssiges Gespräch mit Gibbs, der mit seinen charakteristischen gehärteten Texten durch die offenen Räume fließt. „Skinny Suge II“ ist einer der überzeugendsten Songs, eine Fortsetzung von „Skinny Suge“ vom ersten Alfredo. Es ist eine mitreißende Produktion im Vergleich zum Rest des Albums, dank eines hohen Klangschreies und schwerer Hallbässe. „Schwarz, kahlköpfiger Jesus, ich hänge am Kreuz“, schlägt Freddie ohne Hauch von Ironie. „Auf der Straße kreuzigen Sie mich, aber ich bleibe davon ab.“

https://www.youtube.com/watch?v=cvqy0j4uapc

Auf dem funkelnden, doch schattenhaften „Mar-a-Lago“ erkennt Gibbs das Trauma an, das mit seiner Arbeit geliefert wird: „Ging von mehreren Unfällen weg, aber es wird meinen Status nicht zerstören.“ Die Bar hat ein Gewicht, vor allem, weil Gibbs für einen Takt eine Pause einbringt, um die Reflexion einzusinken, während die Produktion von Alchemist hinter ihm ausdehnt. Sänger/ Rapper/ Schlagzeuger Anderson .Paak taucht für Gibbs auf „Ensalada“ auf, seine perkussiven Fähigkeiten genauso präsent wie seine Gesangspeitigkeiten: „Hilf mir, mich von diesem gottverständlichen Ort zu entfernen, an dem ich weglaufen sollte, wenn du weglaufen sollst, wenn du nicht wirklich bereit für die Art und Weise, wie ich lebe/ es macht, dass mein Herz die Pause einbringt, wenn ich Bangstas widmen.

Thematisch verwendet Freddie Gibbs dieses Album, um Emotionen zu ziehen, die er in den letzten Jahren aufgelöst hat. In einem Gespräch mit Studenten der University of California in Berkeley im November wurde Gibbs emotional, als er seine Rap -Karriere diskutierte. „Ich sage dir die Wahrheit, Mann, ich wünschte, ich könnte aufstehen und über andere Scheiße rappen“, sagte er. „Ich wünschte, ich hätte eine Karriere gemacht, um über lustige Scheiße oder Mädchen oder eine komödiantische oder verdammte Sache als diese Scheiße zu rappen. Jeden Tag denke ich darüber nach. Ich wünschte, ich hätte eine Rap -Karriere … das war nicht Gangsta. Ich will diese Scheiße nicht für mich selbst. Ich will nicht, dass diese Scheiße für meinen Sohn Rap über diese Scheiße verbracht hat.

Trotz der finanziellen Belohnungen des Rappens hatte Gibbs das Gefühl, dem Nachteil nicht zu entkommen. „Es hat mir auch viel Schmerz gebracht, es hat mir viel Bullshit gebracht“, sagte er. „Das Rap -Spiel hat mich genauso viele Feinde wie die Straßen gebracht. Ich musste gegen Leute kämpfen, die diesen Job machen, auf Mutafuckas schießen, n ****, das auf mich schießt. Dies ist ein gefährlicher Mutafuckin -Job … Sie können sich wirklich in dieser Seite verirren. Ich fühle mich wie ein Überlebender dieser Scheiße.“