Weniger als 24 Stunden nach der Verärbung des Weißen Hauses durch Darstellung von Donald Trump mit einem Micropenis und dem Kuscheln von Satan, South Park Die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone traten am Donnerstagabend in einer Comic-Con-Panel auf. Auf die Frage, ob sie die Gegenreaktion erwartet hatten, bot Parker eine tote Entschuldigung an: „Es tut uns schrecklich leid.“

Während des Panels gab Parker auch bekannt, dass Comedy Central das Duo aufforderte, Trumps Micropenis zu Censors Micropenis – sie lehnten es ab.

Das Weiße Haus sagt seinerseits South Park „Ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt von einem Thread mit nicht inspirierten Ideen in einem verzweifelten Versuch nach Aufmerksamkeit fest.“ Nicht, dass Parker und Stone sich darum kümmern sollten – sie haben gerade einen Vertriebsvertrag von 1,5 Milliarden US -Dollar mit Paramount unterzeichnet, einem der lukrativsten Vereinbarungen in der Fernsehgeschichte.

Lesen Sie unsere Rezension zu South ParkDie 27. Staffel wurde uraufgeführt, die Liz Shannon Miller als scharfe, furchtlose Episode der politischen Satire lobte, in der das eigene Netzwerk der Show der Trump -Administration das Knie biegt.