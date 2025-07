Wann Happy Gilmore 2 beginnt, der aufstrebende aufstrebende Hockeyspieler, der Golfer (Adam Sandler) geworden ist, blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Profi-Golfer zurück, nachdem er sechs Tour-Meisterschaften gewonnen hat, bevor er seine Clubs endgültig weglegte. Jetzt, da er 10 Jahre lang nicht Golf gespielt hat, hat er einen niedrigen Punkt im Leben erreicht, der ihn einen einfachen Job arbeitet, viel Zeit mit seiner Familie verbringt und stark trinkt.

Er hat immer noch das Temperament, etwas, das seine vier halbköpfigen Söhne geerbt haben, aber er fühlt sich ohne Frage vom Leben besiegt. Bis er herausfindet, dass seine Tochter Wien (Sunny Sandler) die Chance hat, an einer prestigeträchtigen Ballettakademie in Paris teilzunehmen, die leider mit einem Preis von 75.000 USD pro Jahr ausgestattet ist. Es gibt nur eine Sache, die Happy jemals gut genug war, um diese Art von Geld zu sammeln, und so beschließt er, von der Liebe zu seiner Tochter angetrieben zu werden, zu dem Spiel zurückzukehren, das ihn einst reich und berühmt machte.

Das Spiel selbst könnte jedoch dank einer neuen Rivalen Golf League, die von Energy Drink Mogul Frank Manatee (Benny Safdie) erstellt wurde, kurz davor stehen, sich für immer zu verändern. Und es ist nicht so einfach wie glücklich, vielleicht gehofft zu haben, wieder in Schwung zu kommen. (Golfwitz!)

Verwandte Video

Es ist alles ein solides Setup für eine Legacy-Fortsetzung, die ein bisschen enger hätte sein können, aber zum Glück nicht zu hart, um jeden einzelnen Beat aus dem Originalfilm nachzubilden. Zwischen Happens Familienleben und einer ganz neuen Reihe von Herausforderungen, die er angehen muss, hat die Handlung genug Frische, um zu verhindern, dass sie sich wie eine vollständige Wiederholung dessen anfühlt, was zuvor kam, während sie immer noch wilde Golfstunts und eine große Auswahl an Kameen, einschließlich Profisportlern, Podcasters, Sandler -Familienmitgliedern und Schauspielern des ersten Films, liefert.

Wenn es um die Kameen geht, gibt es so viele, die hier aufgrund von Embargobeschränkungen und/oder der Tatsache, dass diese Bewertung nicht nur eine langjährige Liste von Profi-Golfern sein kann, die sich selbst gespielt haben, nicht nur verwöhnt werden. Trotzdem spielt John Daly eine besonders wahnsinnige Version von sich, die fröhlich in Happy’s Garage lebt, sich betrinken und internationale Jahreszeiten beobachtet Liebesinsel. Er fügt dem Chaos von Happy’s Home Life die richtige Energie hinzu.

Und das wirkliche herausragende Aussehen aus diesem riesigen Ensemble ist Benito Antonio Martínez Ocasio, auch bekannt als Bad Bunny. Bad Bunny behandelt seine Rolle als Happy’s Caddy wie ein Stealth -Vorsprechen, um ein eigenes Comedy -Franchise zu leiten – er ist voll und ganz für den Charakter verpflichtet und navigiert verschiedene Gags mit flinkem Anmut und einem bemerkenswert wirksamen Deadpan. Die Daumen drückten die Aufmerksamkeit Hollywoods, weil er fantastisch ist.

So sehr der Film auch neues Talent umfasst, es hat auch einen Fuß in der Vergangenheit fest gepflanzt. Der erste Happy Gilmore Streaming derzeit auf Netflix, wird jedoch den Dienst am Ende des Monats verlassen (Starz erhält die exklusiven Streaming -Rechte ab dem 1. August).

Vielleicht in Vorbereitung darauf, Happy Gilmore 2 Es macht einen Sinn, jeden zurückkehrenden Charakter aus dem ersten Film mit einem kurzen Clip ihres ursprünglichen Auftritts einzurichten, für diejenigen, die den Film von 1994 in letzter Zeit möglicherweise nicht erneut besucht haben. Dies bedeutet a viel von Clips, weil sogar Schauspieler, die im ersten Film winziges Bildschirmzeit hatten, auftreten können. Es gibt sogar eine Szene im Film in einem wörtlichen Friedhof für alle Charaktere, die von Schauspielern gespielt werden, die nicht überlebten, um 2025 (einschließlich Bob Barker) zu sehen.

Christopher McDonald, der als Happy’s Nemesis zurückkehrt, verdient einen echten Applaus für die ungehinderten Dimensionen, die er einem Schützen McGavin mitbringt, der auch in schwere Zeiten gefallen ist. Was Sandler betrifft, war das ursprüngliche Happy ein Spiegelbild von Sandlers Star -Persona, und obwohl sich das nicht viel verändert hat, bringt er dem Charakter in seinen raueren Momenten immer noch ein paar echte Gravitas. Er wird nicht für einen Oscar für einen Oscar nominiert werden DasAber es gibt Momente, die die Auszeichnungen unterstützen Jay Kellysetze im November für Premiere. (Verspätete Gerechtigkeit für seine Ungeschnittene Edelsteine Leistung vielleicht.)

Happy Gilmore 2 ist mindestens der dritte Film des Sommers, in dem ein älterer Mann entscheidet, dass er nicht ganz bereit ist, die Fackel zu bestehen und/oder den Ruhestand zu berücksichtigen. Das ist ungefähr alles, was es gemeinsam hat, mit Mission: Unmöglich – die letzte Abrechnung Und F1: Der FilmAber es sagt viel darüber aus, wie sich unsere alternden Stars im Kontext ihres Vermächtnisses sehen: Sie werden getan, wenn sie sagen, dass sie fertig sind, und nicht eine Sekunde früher.

Im Gegensatz zu Tom Cruise scheint Sandler jedoch keinen Todeswunsch zu haben. Er scheint es einfach zu genießen, Filme für Netflix zu machen, seine Freunde und Familie und seine Fans zu unterhalten. Happy Gilmore 2 hätte etwas ehrgeiziger sein können, aber sein etwas dunklerer und traurigerer Ton spricht für die Art und Weise, wie das Leben im Allgemeinen ein wenig dunkler und trauriger anfühlt, wenn wir älter werden. Und es weiß, dass eine der besten Möglichkeiten, es durch die dunkleren und traurigeren Momente zu schaffen, darin besteht, über die dummste Scheiße zu lachen, die wir können.

Happy Gilmore 2 Streaming jetzt auf Netflix. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ykzrpfvky9y