Alex G erschien auf der Späte Show mit Stephen Colbert am Donnerstagabend (24. Juni), wo er „Afterlife“ durchführte. Sehen Sie sich die Wiederholung unten an.

„Afterlife“ stammt aus Alex Gs neuestem Album, Scheinwerfersein zehnte Studio -Bemühungen, der Anfang dieses Monats über RCA Records eintraf.

Nach einem Slot beim Newport Folk Festival seines Jahres über das Wochenende wurde Alex Gs 2025 -Tour zur Unterstützung von Scheinwerfer Startet am 11. September in Boston, Massachusetts, mit Shows in Chicago, Denver, Los Angeles und Nashville, bevor er am 11. Oktober in Philadelphia einpackt. Nilüfer Yanya wird alle Shows auf der Tour eröffnen. Siehe die vollständige Liste der Daten unten und erhalten Sie hier Tickets.

Im vergangenen Herbst teilte Alex G seine ursprüngliche Partitur an den A24 Coming-of-Age-Horrorfilm. Ich sah den Fernseher leuchten.

Alex G 2025 Tourdaten:

07/25 – Newport, RI @ Newport Folk Festival

09/11 – Boston, MA @ Roadrunner *

09/13 – Cleveland, oh @ The Agora *

09/14 – Toronto, auf @ History *

09/17 – Chicago, IL @ The Salt Shed *

09.09.18 – St. Paul, MN @ Palace Theatre *

09/20 – Denver, Co @ Mission Ballroom *

09/23 – Oakland, CA @ The Fox Theatre *

09/26 – Los Angeles, CA @ Das griechische Theater *

28.09.28 – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Theatre *

09.09.30 – Austin, TX @ Stubbs Waller Creek Amphitheatre *

10/03 – Atlanta, GA @ The Eastern *

10/04 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium *

10/06 – Raleigh, NC @ The Ritz *

10/07 – Washington, DC @ The Hymne *

10/08 – New York, NY @ Radio City Music Hall *

10/11 – Philadelphia, PA @ The Fillmore *

* = w/ nilüfer yanya