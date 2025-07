In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute macht der irische Singer-Songwriter Joel Johnston einen tiefen Eintauchen in sein neues, far Caspian-Album. Autofiktion.

FAR CAspians Joel Johnston ist auf nervenaufreibende Sonics spezialisiert. Die warmen Akkordverlaufs, der trockene, kristallisierte Ton auf seiner Gitarre, der zarte Timbre seines Gesangs… Jedes Stück des Puzzles führt dazu, Gänsehaut zu eröffnen und einen friedlichen Weg nach vorne zu bieten.

AutofiktionDie neueste Kollektion des irischen Musikers ist mit diesen Momenten beladen, in denen der strahlende Sonnenschein und die traurigen Meditationen unterbrochen werden, um die Gitarrenarbeit zu berücksichtigen. Es ist ein noch ehrgeizigerer Fortschritt von seiner letzten LP, Das letzte verbleibende LichtAber Johnston glaubt, dass das neue Album ihm weniger herausgenommen hat als gewöhnlich; sein Motto für Autofiktion sollte impulsiver und freudiger sein und das Songwriting in der Idee von „Ich genieße das gerade genieße und deshalb ist es gut genug.“

Obwohl es eine Leichtigkeit gibt, die mit einer so einladenden Haltung einhergeht, hat Johnston immer noch durchdrungen Autofiktion mit viel Gewicht. Er berührt seine Kämpfe mit Morbus Crohn, Emetophobie, Zwangsstörungen und Angstzuständen, gleicht diese herausfordernden Überlegungen mit Hoffnungsbotschaften und Belastbarkeit aus. Er beendet seinen Track mit einer Aufschlüsselung mit einer ergreifenden Note seines Vaters (der einen anderen Autor zitierte), der die Gesamtheit der Aufzeichnung zu fassen scheint: „Heute ist das Morgen, über das Sie sich gestern Sorgen machen.“ Für Johnston half ihm dieser Ratschlag, einige schwierige Momente zu durchkommen und blühten in seinen eigenen Kommentar zum Trotz des Unsicheren auf.

Strom Autofiktion Im Folgenden und lesen Sie weiter für Johnstons Track nach Track Breakdown, der auch entsprechende Fiktionswerke als Begleiter für jeden Track enthält. Johnston listet Bücher wie auf Die Gemeinschaft des Rings Und Kafka am Ufer neben Filmen wie Vergangene LebenAnwesend MondlichtAnwesend Ewiger Sonnenschein des makellosen Geistesund mehr.