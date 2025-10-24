Stellan Skarsgård ist das Oberhaupt einer wahren Schauspieldynastie, sieben seiner acht Söhne sind in das Familienunternehmen eingestiegen. In einem aktuellen Interview mit Vulture enthüllte der selbsternannte „Nepo-Daddy“, dass sein jüngster Sohn, der 13-jährige Kolbjörn, in der Schule von „grausamen Kindern“ gemobbt wird, die ihn ein „Nepo-Baby“ nennen.

„Mein 13-jähriger Kolbjörn leidet darunter“, sagte Skarsgård. „Wenn seine Schulkameraden ihn Nepo Baby nennen, wird er so traurig. Er hat keine Freunde in der Schule. Er isoliert sich. Grausame Kinder – oder grausam und ignorant. Sie lieben es im Internet. Aber es ist so ein Blödsinn. Denn niemand würde dich einstellen, zumindest nicht für etwas Gutes, wenn du nicht gut genug bist.“

Kolbjörn Skarsgård spielt derzeit die Hauptrolle in der schwedischen Horrorserie BlutkreuzfahrtDarstellung einer Figur namens Walter. Sein Leinwanddebüt gab er mit der jüngeren Version der Figur seines echten Halbbruders Bill, Clark Olofsson, in der Netflix-Serie 2022 Clark.

Neben Bill – am besten bekannt für seine Rolle als Pennywise in der Es Horrorfilme – zu den Skarsgård-Brüdern gehört der älteste, Alexander (Wahres Blut), Gustaf (Westworld) und Valter (Herren des Chaos).

Man muss Stellan zugutehalten, dass er sich durchaus darüber im Klaren ist, dass ihr Ruhm möglicherweise seinen eigenen übertroffen hat. Im Gespräch mit Vulture erklärte der Patriarch, dass er seine Kinder nicht als „Nepo-Babys“ betrachte, weil er derjenige sei, der „so viel Wohlwollen und vielleicht Jobs durch sie“ bekomme.

Er sprach auch darüber, dass er sich als Vater den Respekt seiner Söhne verdienen müsse. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern“, sagte er. „Sie haben keinen Respekt vor mir Nur weil ich ihr Vater bin. Denn das ist Blödsinn. Für fünf Minuten Freude sollte man keinen Respekt haben.“

„Ich verlange keinen Respekt dafür, Vater zu sein. Ich verlange Respekt für eine gute Idee oder dafür, ob ich etwas gut mache oder etwas für sie erschaffe“, fuhr er fort. „Als mein Sohn Alexander dabei war ConanEr erzählte von seiner Kindheit und sagte, dass ich immer nackt herumgelaufen sei … Dieser Mangel an Respekt ist sehr gut. Er kann über alles Witze machen.“

Die Vetternwirtschaftsdiskussion entstand im Zusammenhang mit Skarsgårds neuem Film, Sentimentaler Wertwo er einen legendären Regisseur spielt, der versucht, wieder Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen, indem er ihr eine Hauptrolle in seinem eigenen Film anbietet.

Der Nepo-Baby-Diskurs wurde in den letzten Jahren durch das Redaktionspaket „Jahr des Nepo-Babys“ von Vulture für 2022 angeheizt. Zu denjenigen, die das Konzept inzwischen abgelehnt haben, gehören der berühmte Vater Tom Hanks und die sogenannten „Nepo-Babys“ Lily-Rose Depp und Zooey Deschanel.