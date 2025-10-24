Treue Zuschauer der FX-Serie Außerirdischer: Erde Wahrscheinlich ist ihnen im Abspann jeder Episode der ersten Staffel ein anderer Hardrock-Song aufgefallen, darunter Stücke von Black Sabbath, Tool, Metallica, Godsmack, Queens of the Stone Age und Pearl Jam. Anscheinend passen diese Entscheidungen nicht gut zu Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala.

In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post erklärte Bixler-Zavala: „Am Ende gibt es keinen ‚Unc‘-Rock mehr Außerirdischer: Erde Folgen bitte. Verdammter Monster-Energy-Drink-Quatsch.“

Als ein Fan den Frontmann von Mars Volta in den Kommentaren fragte: „Moment, was stimmt mit Tool und QOTSA nicht?“, antwortete Bixler-Zavala: „Überhaupt nichts. Es passt einfach nicht in diese Show. Es fühlt sich an, als würde Nancy Reagan mir ihre DARE-Agenda aufdrängen, aber mit dieser Musik.“

Die Nadel fällt jeweils am Ende Außerirdischer: Erde Zu den Episoden gehören „The Mob Rules“ von Black Sabbath, „Stinkfist“ von Tool, „Wherever I May Roam“ von Metallica, „Ocean Size“ von Jane’s Addiction, „Cherub Rock“ von The Smashing Pumpkins, „Keep Away“ von Godsmack, „Song for the Dead“ von Queens of the Stone Age und „Animal“ von Pearl Jam.

Folge’s Film- und Fernsehredakteurin Liz Shannon Miller hat kürzlich die Musik zur ersten Staffel von veröffentlicht Außerirdischer: ErdeFolge für Folge. In dem Stück bemerkte die Musikbetreuerin der Serie, Maggie Phillips, dass sie bei der Auswahl der Musik für den Abspann Außerirdischer: Erde Der Schöpfer Noah Hawley hat nicht darauf geachtet, Songs zu finden, die unbedingt zur Show passen.

„Einige der Texte werden in die Geschichte eingebunden, so dass die Leute ihre Gedanken schweifen lassen und versuchen zu verstehen, warum wir sie eingefügt haben“, sagte Phillips. „Wir versuchen, Sie einfach weiter zu raten und zum Reden zu bringen.“

Es ist unklar, ob Bixler-Zavala seinen Beitrag zurückzog (Screenshot unten), weil er seine Meinung geändert hatte oder vielleicht einige der oben genannten Bands nicht beleidigen wollte. So oder so hat er vielleicht gerade den Begriff „Unc Rock“ populär gemacht.