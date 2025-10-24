Julien’s Auctions hat sich zu einer echten Regenbogenverbindung entwickelt.

Zum ersten Mal überhaupt versteigert die Jim Henson Company eine Fülle von Puppen, Requisiten und Erinnerungsstücken aus ihren riesigen Archiven. Der von Julien’s Auctions veranstaltete Verkauf findet anlässlich des 70-jährigen Firmenjubiläums statt.

Bei der Auktion werden mehr als 400 Lose präsentiert, darunter Requisiten, Kostüme, Bühnenbilder, Poster, signierte Erinnerungsstücke und mehr als 80 handgefertigte Puppen. Originalstücke von Fraggle Rock, Der dunkle Kristall: Zeitalter des Widerstands, Labyrinthmehrere Muppet-Produktionen und viele mehr werden der Öffentlichkeit im Rahmen einer Auktion zugänglich gemacht.

Zu den versteigerten Artikeln gehören eine Reihe von Stücken aus den berühmtesten Muppet-Filmen, Fernsehserien und Sondersendungen: Miss Piggys ikonische lavendelfarbene Wildleder-Absätze (Schätzpreis: 7.000 bis 9.000 US-Dollar), getragen Die große Muppet-KaprioleDie beliebte Fahrradszene von Baby Kermit (Schätzpreis: 2.000 bis 3.000 US-Dollar), verwendet in der musikalischen Traumsequenz „I’m Gonna Always Love You“ aus Die Muppets erobern Manhattanbemerkenswert für das kreisförmige Puppenspielloch in seinem Sitz und einen originalen Miss Piggy Cover Girl 1981 Fantasy-Kalender, der von Miss Piggy selbst signiert wurde (Schätzpreis: 1.000 bis 2.000 US-Dollar), sowie ihren Parfümzerstäuber, ihren Handspiegel, ihr Telefon im französischen Stil aus Fotoshootings und mehr.

Fans von Der dunkle Kristall: Zeitalter des Widerstands Sie können unter anderem auf die originale, auf der Leinwand verwendete Requisite „Kristall der Wahrheit“ in Originalgröße (Schätzpreis: 20.000 bis 30.000 US-Dollar), die Quelle allen Lebens und des Bösen in der Geschichte, sowie auf die ikonische Ganzkörperpuppe Naia Drenchen Gelfling (Schätzung: 15.000 bis 25.000 US-Dollar) bieten.

Fraggle Rock Liebhaber können um Ganzkörperpuppen des unerschrockenen Entdeckers Onkel Traveling Matt (Schätzung: 40.000–60.000 US-Dollar) und des schnauzbärtigen Doozer (Schätzung: 30.000–50.000 US-Dollar) kämpfen.

Es sind viele weitere Stücke aus einer breiten Palette von Jim Henson-Produktionen erhältlich, darunter ein Goblin-Helm (Schätzpreis: 2.000 bis 3.000 US-Dollar) von Labyrinth; eine Kermit-Frosch-Lampe im Tiffany-Stil (Schätzpreis: 1.000–2.000 US-Dollar) aus der Signature Collection von 1997, fünf Ganzkörperpuppen aus der Kinderserie Die Hoobs– Iver, Tula, Groove, Roma und Hubba Hubba – jeweils auf 10.000 bis 20.000 US-Dollar geschätzt, und eine Sammlung handgefertigter Kunstwerke von SesamstraßeDie legendäre Puppenspielerin Caroll Spinney (Big Bird, Oscar the Grouch) mit den beliebten Charakteren der bahnbrechenden Kinderfernsehshow.

Die Live- und Online-Auktion findet am 25. November in Los Angeles statt und beginnt um 10:00 Uhr PT. Gebote können online, telefonisch, persönlich oder vorab per Briefwahl abgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier auf der Seite „Julien’s Auctions“.

Erfahren Sie im Video, wie Sie mit einer echten Puppe bieten können, und sehen Sie sich unten Bilder einiger der zum Bieten angebotenen Artikel an.