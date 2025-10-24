Im Jahr 2007 wurde dem Musik-Biopic-Genre durch die Veröffentlichung von „ Gehen Sie hart: Die Dewey Cox-Geschichte. Jake Kasdans Satire auf Filme wie Gehen Sie die Linie entlang Und Rayin dem John C. Reilly als titelgebende fiktive Ikone sein Bestes gab, war kein Kassenschlager. Dennoch hat es zweifellos einen neuen Maßstab für die Bewertung von Filmen über Musiklegenden geschaffen: „Fühlt sich das wie eine Szene aus?“ an Gehen Sie hart?“ testen. Ein Test, den viele, viele Filme seitdem nicht bestanden haben.

Es gibt zwar keinen Mangel an großartigen Musikbiografien – Folge Ich habe gerade unsere 20 Favoriten zusammengestellt – es ist auch ein Subgenre voller schrecklich schlechter Beispiele. Es gibt ebenso viele Gründe dafür, dass ein Film schlecht ist, wie dafür, dass er gut ist, von der Besetzung über das Drehbuch bis hin zur Regie, aber größtenteils haben diese Filme gemeinsam, dass sie eine große Diskrepanz zwischen den Absichten des Filmemachers und dem Erbe haben, das sie vermutlich würdigen wollen.

In den unten aufgeführten Filmen werden viele vom Ego getriebene Fehlentscheidungen getroffen. Viele Künstler, deren Leben auf die hässlichsten oder am wenigsten interessanten Elemente reduziert wird. Und all diese Filme verlieren das Wesentliche aus den Augen: die Musik. Wenn man einen schlechten Film über eine fiktive Person dreht, ist es nie eine Gut Sache – aber einen schlechten Film über jemanden zu machen, der real ist und der der Welt so viel bedeutet … das ist eine Verbrechen. Für so viele der unten aufgeführten Personen ist es gut, dass eine Gefängnisstrafe keine mögliche Strafe war – nur Razzie Awards.

