Paramount ist bereit, mit seiner größten Rolle seit einem umstrittenen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard eine große Chance auf Johnny Depp einzugehen. Entsprechend Der Hollywood-Reporter. Depp und das Studio befinden sich in „letzten Verhandlungen“, um in Ti Wests kommender Version von Charles Dickens‘ Film mitzuspielen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Depp würde die Titelrolle spielen Ebenezer: Eine WeihnachtsgeschichteDie Veröffentlichung ist für den 13. November 2026 geplant. Das Studio beschreibt das Projekt als „eine spannende Geistergeschichte, die im London von Dickens spielt und die übernatürliche Reise eines Mannes verfolgt, der sich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellt und um eine zweite Chance kämpft.“

West ist mit der Regie des Films nach einem Drehbuch von Nathaniel Halpern beauftragt, die Oscar-nominierte Schauspielerin Andrea Riseborough (An Leslie) ebenfalls mit dem Projekt verbunden.

Während seines jahrelangen Diffamierungskampfes mit Heard, der Missbrauchsvorwürfe von beiden Seiten beinhaltete, wurde Depp aus dem Amt gestrichen Fluch der Karibik Und Phantastische Tierwesen Franchises.

Verwandtes Video

Obwohl eine Jury aus Virginia Heard im Jahr 2022 wegen Verleumdung haftbar machte und die beiden Parteien sich später einigten, hat Depp seitdem fast ausschließlich außerhalb Hollywoods gearbeitet.

„Ich fühle mich nicht boykottiert, weil ich nicht an Hollywood denke“, sagte Depp bei der Werbung für den französischen Film Jeanne du Barry in Cannes im Jahr 2023. „Ich habe kein großes Bedürfnis mehr nach Hollywood – ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.“

Nach der Hauptrolle im kommenden Lionsgate-Vertrieb Tagestrinkergeleitet von Der unglaubliche Spider-Man Regisseur Marc Webb scheint Depp wieder in Hollywoods Gunsten zu sein.