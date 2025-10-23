Kim Kardashian wird in der kommenden Premiere der siebten Staffel ihre schockierende Diagnose eines Gehirnaneurysmas enthüllen Die Kardashianer. In der Folge führt sie das „kleine Aneurysma“ auf den Stress aufgrund ihrer umstrittenen Scheidung von Kanye West und sein unberechenbares Verhalten zurück.

In einem Teaser-Clip sieht man Kim, wie sie einen MRT-Scanner betritt, bevor sie ihrer Familie die Diagnose mitteilt. Ihre ältere Schwester, Kourtney Kardashian, reagiert mit einem schockierten „Whoa!“ bevor Kim die Befunde des Arztes erklärt: „Sie sagten: ‚Nur Stress‘.“

Kardashian fügt hinzu: „Die Leute glauben, ich hätte den Luxus, wegzugehen“, und verweist auf die Herausforderungen, die es mit sich bringt, vier Kinder mit West zu teilen. „Ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagt sie. „Mein Ex wird in meinem Leben sein, egal was passiert.“

Man sieht sie auch in Tränen ausbrechen und sich beklagen: „Letzte Nacht dachte ich: ‚Warum zum Teufel passiert das?‘“

Laut Mayo Clinic ist ein Gehirnaneurysma „eine Ausbuchtung oder Ballonbildung in einem Blutgefäß im Gehirn“. Die meisten sind zwar häufig und nicht schwerwiegend – vor allem, wenn sie klein sind –, können jedoch Blutungen verursachen, wenn sie auslaufen oder platzen.

An anderer Stelle in der Folge, laut MENSCHENKardashian sagt, ihre Psoriasis sei „wieder zurückgekommen“, nachdem sie sich kürzlich von West, von dem sie sich 2021 scheiden ließ, „ziemlich auf die Probe gestellt“ gefühlt habe. Sie fügt hinzu, dass sie bei ihm „immer das Gefühl hatte, ich hätte ein bisschen das Stockholm-Syndrom“.

„Ich habe wieder Psoriasis“, teilt sie mit. „Ich fühlte mich gestresster, wahrscheinlich nur, weil ich das, was ich beschützen musste, super, super schützen musste.“

Kardashian erzählt auch, dass sie sich bei West auf den Schutz ihrer Kinder konzentrieren möchte, insbesondere nachdem sie vom Verhalten ihres Vaters erfahren hat. „Sie werden erwachsen, sie werden sehen“, sagt sie. „Also ist es meine Aufgabe als Mutter, dafür zu sorgen, dass sie – in einer Zeit, in der dieses Verhalten auftritt – geschützt sind.“

Die Premiere der 7. Staffel von Die Kardashianer wird heute Abend, am 23. Oktober, um 21:00 Uhr ET auf Hulu ausgestrahlt.