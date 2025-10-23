Wilco und Billy Bragg haben angekündigt, dass sie ihr gemeinsames Album 1998 und 2000 aufführen werden Meerjungfrau Avenue Alben zum ersten Mal in voller Länge auf Wilcos eigenem Solid Sound Festival am Freitag, den 26. Juni.

Die „Mermaid Avenue Live“-Aufführung – mit Aufnahmen von Wilco und Bragg zu den unveröffentlichten Texten von Woody Guthrie – eröffnet das Festival, das vom 26. bis 28. Juni 2026 im MASS MoCA in North Adams, Massachusetts, stattfinden soll. Drei-Tages-Pässe sind hier erhältlich.

„Die Welt braucht so viel Woody Guthrie, wie sie nur kriegen kann. Wir sind begeistert, dass wir diese Songs mit Billy zum Leben erwecken dürfen“, sagte Wilco-Frontmann Jeff Tweedy in einer Erklärung. Bragg fügte hinzu: „Es gibt da draußen eine bleibende Liebe für Meerjungfrau Avenue Alben, also freue ich mich wirklich darauf, wieder mit Wilco zusammenzuarbeiten, um Woodys Worten noch einmal Leben einzuhauchen.“

Der Meerjungfrau Avenue Das Projekt entstand, nachdem Guthries Tochter Nora sich an Bragg, einen lebenslangen Fan ihres Vaters, wandte, um Musik zu den Texten zu komponieren. Bragg holte dann Wilco hinzu und gemeinsam nahmen sie 15 Titel für 1998 auf Meerjungfrau Avenue. Ein Nachfolgealbum, Mermaid Avenue Vol. IIerschien im Jahr 2000. Im Jahr 2012 veröffentlichten Bragg und Wilco ein Boxset mit beiden Alben und einer Outtakes-CD.

Zu den weiteren Nachrichten von Wilco gehört, dass Tweedy derzeit mit seinem neuen Soloalbum auf Tour ist. Dämmerungsüberbrückung. Die restlichen Termine finden Sie weiter unten.

Jeff Tweedy Tourdaten 2025–26:

24.10. – Patchogue, NY @ Patchogue Theater #

25.10. – Richmond, VA @ Lewis Ginter Botanical Garden!

26.10. – Washington, D.C. im Lincoln Theater *

27.10. – Washington, D.C. um 9:30 Uhr Club #

29.10. – Grundy County, TN @ The Caverns!

30.10. – Louisville, KY @ Headliners Music Hall *

01.11. – Chicago, IL @ Salt Shed (drinnen) #

11/05 – Milwaukee, WI @ Pabst Theater!

11/06 – Minneapolis, MN @ First Avenue *

11/08 – Lawrence, KS @ Liberty Hall #

11/09 – Tulsa, OK @ Cain’s Ballroom!

11.11. – Dallas, TX @ Longhorn *

11/12 – Austin, TX @ Paramount Theater #

14.11. – Houston, TX @ The Heights!

15.11. – New Orleans, LA @ Chickie Wah Wah *

16.11. – New Orleans, LA @ Chickie Wah Wah #

18.11. – Hattiesburg, MS @ Hattiesburg Saenger Theater!

19.11. – Germantown, TN @ Germantown PAC!

20.11. – Bloomington, IN @ Buskirk-Chumley Theater *

21.11. – Madison, WI @ University of Wisconsin Shannon Hall #

02/11 – Madrid, ES @ Teatro Eslava

02/12 – Barcelona, ​​ES @ Paral·lel 62

14.02. – Paris, FR @ Alhambra

15.02. – Genf, CH beim Antigel Festival

17.02. – Antwerpen, BE @ De Roma

18.02. – Utrecht, NL @ TivoliVredenburg

20.02. – London, Großbritannien, Islington Assembly Hall

21.02. – London, Großbritannien, Islington Assembly Hall

* = mit Sima Cunningham

# = mit Macie Stewart

! = mit Liam Kazar