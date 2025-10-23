Spinal Tap in Stonehenge: Das letzte Finaleein Konzertfilm, der Spinal Taps „letzten“ Auftritt in Stonehenge in England festhält, kommt 2026 in die Kinos und ins IMAX.

Der Film begleitet die Spinal Tap-Mitglieder Christopher Guest, Michael McKean, Harry Shearer und die neue Schlagzeugerin Valerie Franco bei ihrem allerersten Rockkonzert in Stonehenge – dem Namensgeber eines ihrer klassischen Songs. Während des gesamten Sets werden sie von besonderen Gästen begleitet, darunter Eric Clapton, Shania Twain und Josh Groban.

Der Konzertfilm wurde ursprünglich im August 2025 in Stonehenge aufgenommen, aber keines der Aufnahmen wurde in der neuen Fortsetzung von Spinal Tap verwendet. Spinal Tap II: Das Ende geht weiter. Regie: Rob Reiner, Wirbelsäulenpunktion in Stonehenge wird von Bleecker Street und Vertigo Live veröffentlicht. Ein Teaser-Trailer ist jetzt erhältlich; Sehen Sie es sich unten an.

Verwandtes Video

„Mir wurde gesagt, dass es das ist. Diesmal meinen sie es wirklich ernst“, sagte Kent Sanderson, CEO von Bleecker Street, in einer Erklärung. „Obwohl dies angeblich das Ende ist, wie passend ist es doch, dass dieser tatsächliche und wahrscheinliche Abschied historisch gesehen in Stonehenge gedreht wird, dem geheimnisvollen Wahrzeichen, von dem wir heute wissen, dass es vor Tausenden von Jahren errichtet worden sein muss, nur um als Kulisse für den letzten Akt von Spinal Tap zu dienen.“

„Es schien unvermeidlich, Spinal Tap nach Stonehenge zu bringen – die ultimative Begegnung von Rockmythologie und filmischem Ausmaß“, fügte Ian Brenchley, CEO von Vertigo Live, hinzu. „Eine ikonische Band, die an einem der legendärsten Wahrzeichen der Welt auftritt, im Imax eingefangen und natürlich vor elf Uhr aufgedreht. Das ist genau das, was wir uns vorgenommen haben: Musik über die Bühne, über das Gewöhnliche hinaus zu bringen und sie in lebendiges Kino zu verwandeln. Ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht – und das perfekte Finale der beständigsten Legende des Rock.“

Natürlich ist Stonehenge ein wesentlicher Bestandteil des Originalfilms von 1984 Das ist Spinalpunktionwo die Band das Lied „Stonehenge“ vor einem urkomisch kleinen 18-Zoll-Modell des historischen Wahrzeichens spielt. Das Lied taucht in der Fortsetzung erneut auf, dieses Mal mit Hilfe von Elton John und einer viel größeren Requisite.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an Spinal Tap II: Das Ende geht weiter.