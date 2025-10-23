Netflix hat seinen Plan, das zu bringen, geändert Fremde Dinge Serienfinale in die Kinos. Der Streamer gab am Donnerstag bekannt, dass die letzte Folge zwei Tage lang in begrenzter Stückzahl in mehr als 350 Kinos in den USA und Kanada laufen wird.

Die Vorführungen des Finales der überaus beliebten Coming-of-Age-Science-Fiction-Serie werden zeitgleich mit ihrem weltweiten Netflix-Debüt gezeigt, beginnend am 31. Dezember um 17:00 Uhr PT und laufen bis zum 1. Januar 2026.

„Wir freuen uns riesig, dass die Fans die Chance haben, die letzte Folge von zu erleben Fremde Dinge im Kino – davon haben wir schon seit Jahren geträumt, und wir sind Ted, Bela und allen bei Netflix so dankbar, dass sie es möglich gemacht haben“, sagten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer in einer Erklärung. „Es auf der großen Leinwand zu sehen, mit unglaublichem Ton, Bild und einem Raum voller Fans, fühlt sich wie die perfekte – man könnte sagen, verdammte – Art an, das Ende dieses Abenteuers zu feiern.“

Informationen zu Ticketverkauf und Theaterstandorten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Anfang dieses Monats lehnte Bela Bajaria, Chief Creative Officer von Netflix, die Idee einer Kinoveröffentlichung ab Fremde Dinge Finale im Interview mit Vielfalt. „Viele Leute – viele, viele, viele Leute – haben zugeschaut Fremde Dinge auf Netflix“, sagte sie. „Es hat nicht unter mangelnder Konversation, Community, Teilen oder Fandom gelitten. Ich denke, die Veröffentlichung auf Netflix gibt den Fans, was sie wollen.“

Jedoch, Der Hollywood-Reporter zitiert eine Quelle bei Netflix, die sagt, der Deal solle zustande kommen Fremde Dinge ins Kino zu bringen, ist „entgegen allen Spekulationen, die etwas anderes vermuten lassen, schon seit einiger Zeit in Arbeit“.

Die Nachricht kommt kurz nachdem die Duffer Brothers einen Vierjahres-Exklusivvertrag mit Paramount unterzeichnet haben, der in Kraft tritt, sobald ihr Netflix-Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Im selben Vielfalt Im Interview erklärte Matt Duffer, dass der „größte Reiz“ des Umzugs darin bestehe, „etwas Theatralisches machen zu können, was Netflix nicht macht.“

Laut offizieller Beschreibung ist Staffel 5 von Fremde Dinge findet die Stadt Hawkins „von der Öffnung der Risse gezeichnet, und unsere Helden haben ein einziges Ziel: Vecna ​​zu finden und zu töten. Aber er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt. Um ihre Mission zu erschweren, hat die Regierung die Stadt unter Militärquarantäne gestellt und ihre Jagd nach Eleven intensiviert und sie gezwungen, sich wieder zu verstecken. Je näher der Jahrestag von Wills Verschwinden rückt, desto schwerer und vertrauter Schrecken steigt. Der letzte Kampf ist droht – und mit ihr eine Dunkelheit, die mächtiger und tödlicher ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen alle – die gesamte Gruppe – ein letztes Mal zusammenstehen.“

Was den Veröffentlichungsplan angeht, wird Netflix seinen jüngsten Trend der mehrteiligen Veröffentlichung fortsetzen und die fünfte und letzte Staffel in drei Teile aufteilen. Band 1 feiert am 26. November Premiere, gefolgt von Band 2 am 25. Dezember und dem Serienfinale am 31. Dezember.