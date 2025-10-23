Gibson feiert das 40-jährige Jubiläum von Zurück in die Zukunft mit einem Paar neuer ES-345-Modelle.

Marty McFly trug bekanntermaßen eine Cherry Red ES-345 in der legendären Schultanzszene des Films, als er 1955 als Zeitreisender Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ aufführte. Die neuen Modelle – eines eine Epiphone, das andere eine Gibson – replizieren Martys legendäre ES-345, die wohl bedeutendste Gitarre in der Filmgeschichte.

Kaufen Sie die Gibson 1955 ES-345 Collector’s Edition

Der Zurück in die Zukunft Die 1955 ES-345 Collector’s Edition wurde von Gibson Custom gefertigt und ist auf nur 88 Gitarren weltweit limitiert – eine Anspielung auf The Time Machine aus dem Film – und verfügt über ein Cherry Red-Finish mit exklusiven Designdetails. Das günstigere Epiphone Zurück in die Zukunft Die ES-345 ist weltweit auf 1.985 Gitarren limitiert. Gibson kam auch exklusiv auf den Markt Zurück in die Zukunft Merchandise und Accessoires.

Das Gibson-Modell kostet stolze 19.999 US-Dollar, während das Epiphone 999 US-Dollar kostet. Zum Zeitpunkt dieses Artikels waren beide Modelle auf der Website von Gibson bereits ausverkauft. Sie können jedoch bei Reverb nach verfügbaren Modellen suchen.

„Diese Gitarre zum Leben zu erwecken ist seit vielen Jahren ein Leidenschaftsprojekt und es ist unglaublich aufregend zu sehen, wie es endlich Wirklichkeit wird“, sagte Markendirektor Mark Agnesi über die Gibson 1955 ES-345 Collector’s Edition in einer Pressemitteilung. „Wir könnten nicht stolzer auf das Ergebnis dieser Gitarren sein – sie sind wirklich etwas Besonderes. Dies ist die Gitarre, die mich und unzählige andere meiner Generation dazu inspiriert hat, überhaupt mit dem Spielen zu beginnen.“

Die Gibson wurde mit einem dünnen, dreilagigen ES-Korpus aus Ahorn-Pappel-Ahorn und einem massiven Ahorn-Centerblock für verbessertes Sustain und reduziertes Feedback gebaut. Der mit Hautleim verbundene Mahagonihals mit langem Zapfen verfügt über ein 1961 Authentic Thin D-Shape-Profil und ein gebundenes Palisandergriffbrett mit 22 mittelgroßen Jumbo-Bünden. Getreu dem seltenen Design der Originalgitarre verfügt sie über eine einzelne Parallelogramm-Einlage am 12. Bund – ein Detail, das nur bei der Originalgitarre vorhanden ist, die verwendet wurde Zurück in die Zukunft.

Elektronisch verfügt das Paar unvergossener Gibson Custombucker-Tonabnehmer über Alnico-3-Magnete und ist jeweils per Hand mit individuellen Lautstärke- und Klangreglern über CTS-Potentiometer und Papier-in-Öl-Kondensatoren verbunden. Ein Mono-Varitone-Schalter sorgt für weitere klangliche Flexibilität, während altgoldene Hardware und ein Bigsby B7 Vibrato-Saitenhalter die gehobene ES-345-Ästhetik vervollständigen. Abschließend wurde die Gitarre mit dem Verfahren von Murphy Lab leicht gealtert, was dem Instrument ein abgenutztes Aussehen verleiht.

Bei der originalen ES-345, die Michael J. Fox im Film spielte, fehlen noch die legendäre Gitarre und die Filmrequisite.

Im vergangenen Sommer starteten Gibson und Fox eine weltweite „Lost to the Future“-Suche nach dem Original, das vor den Dreharbeiten zur Fortsetzung verschwand. Zurück in die Zukunft Teil II. Fans auf der ganzen Welt haben auf dieser Website Tipps eingereicht, und nach Tausenden von Einsendungen hat Gibson die Suche eingegrenzt und geht aktiv einer Handvoll vielversprechender Hinweise nach, um die berühmte Gitarre zu finden und zu authentifizieren.

Sie können die neuen ES-345-Modelle im Promo-Video und in der Fotogalerie unten sehen.