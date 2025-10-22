Im neuen Trailer zur Netflix-Doku Eddie seinDer bahnbrechende Komiker und Schauspieler Eddie Murphy denkt darüber nach, wie seine Karriere begann, und mutmaßt, dass „sie noch nie erlebt haben, dass ein junger Schwarzer das Kommando übernommen hat.“

Es besteht kein Zweifel, dass Murphy in den frühen 1980er Jahren die Verantwortung für den kulturellen Zeitgeist übernommen hat. Mit Hits wie 48 Stunden Und Polizist aus Beverly Hillsund ist fast vier Jahrzehnte lang im Mainstream geblieben. Dieser Dokumentarfilm verspricht, „einen Einblick in Murphys einzigartiges Leben und seine Karriere zu bieten“ und seine Spuren zu hinterlassen Samstagabend Live Breakout, Standup-Specials wie Rohsein Blockbuster-Lauf aus den 80ern und spätere Franchises Der Verrückte Professor und Shrek.

Neben Murphys eigenem Kommentar, Eddie sein Mit Kollegen wie Dave Chappelle, Chris Rock, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Kevin Hart und Jerry Seinfeld. „Er ging von der Roh Vom Kerl zum Familienvater“, sagt Ross im Trailer, während Rock Murphy „einen der Größten aller Zeiten“ nennt. Gegen Ende des Clips gibt Murphy einige kluge Ratschläge: „Streben Sie nach Seelenfrieden. Wenn du das verstehst, dann hast du alles.“

„Es gibt niemanden wie ihn. Niemanden. Er ist länger berühmt als fast jeder andere auf der Welt, und er hat nie verloren, wer er ist“, sagte Regisseur und zweifacher Oscar-Gewinner Angus Wall (Das soziale Netzwerk, Der seltsame Fall des Benjamin Button) erzählte Tudum von Netflix. „Er hat das alles mit Anmut überstanden. Wie hat er das geschafft? Was leitet ihn? Wir gehen mit ihm all diesen Fragen nach.“

Netflix hat die Premiere von eingestellt Eddie sein für den 12. November.