Larry David erschien am Late Night mit Seth Meyers am Dienstagabend Werbung für ein neues Buch über die Geschichte von Zügeln Sie Ihre Begeisterung. Er möchte nur, dass Sie wissen, dass er absolut keine Arbeit hineingesteckt hat.

„Hat es Ihnen Spaß gemacht, an diesem Buch zu arbeiten?“ fragte Meyers David und bezog sich dabei auf Keine Lektionen gelernt: Die Entstehung von Curb Your Enthusiasm. „Ich habe nicht wirklich daran gearbeitet“, antwortete David. Als das Publikum in Applaus ausbrach, schoss er zurück: „Wofür applaudiert ihr Idioten? Ich habe nicht daran gearbeitet – na und?“

Meyers fügte hinzu: „Es steht wie von Larry David erzählt. Sie haben also gerade geredet?“ „Jemand hat sehr hart gearbeitet“, sagte David ausdruckslos. „Ich nicht. Ich habe überhaupt nicht daran gearbeitet.“