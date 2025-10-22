Einer der auffälligsten Aspekte des Trailers zum kommenden Yorgos Lanthimos-Film: Bugoniaist der Anblick einer kahlköpfigen Emma Stone. Am Montag, den 20. Oktober, nutzte das Culver Theater in Los Angeles die Begeisterung, indem es eine spezielle „Bald Screening“-Vorführung des Films veranstaltete.

„Haben Sie eine Glatze oder sind Sie bereit, sich den Kopf zu rasieren?“ Lesen Sie die Ankündigung von DoLA und fügen Sie hinzu, dass für diejenigen mit Haaren zwei Stunden vor der Vorführung ein Friseur vor Ort sein würde, „um alles abzurasieren“. Der Beitrag fuhr fort: „Das ist echt. Und ja, ein Teil davon wird gefilmt.“

Es ist unklar, ob irgendwelche Besucher das Angebot angenommen haben, sich vor der Vorführung die Haare rasieren zu lassen, aber Fotos, die online aufgetaucht sind, zeigen, dass einige Theaterbesucher mit Glatze ins Theater kommen konnten.

In BugoniaStone – die sich für die Rolle den Kopf rasiert hat – spielt eine „mächtige CEO eines großen Unternehmens“, die von zwei Verschwörungstheoretikern entführt wird, die davon überzeugt sind, dass sie „eine Außerirdische ist, die den Planeten Erde zerstören will“. Sehen Sie sich den Trailer unten noch einmal an.

Dies markiert die vierte Zusammenarbeit zwischen Stone und Lanthimos danach Der Favorit, Arme DingeUnd Arten der FreundlichkeitIn dem Film spielen außerdem Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias und Alicia Silverstone mit. Nach einer limitierten Kinoveröffentlichung an diesem Freitag, dem 24. Oktober, Bugoniawird an Halloween landesweit stattfinden.

Das Culver Theater sorgte bereits im August mit einer Nur-Influencer-Vorführung von „ Der lange Spaziergangbei dem die Zuschauer während der gesamten Laufzeit des Films aufgefordert wurden, auf Laufbändern ein Tempo von drei Meilen pro Stunde einzuhalten.