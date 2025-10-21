Die größte Herausforderung, der man beim Zuschauen gegenübersteht Springsteen: Erlöse mich aus dem Nichts sind die Augen von Jeremy Allen White. Der Schauspieler wurde mit seiner Meisterleistung bei FXs zum Star Der BärEr fühlt sich ohne Frage seiner Darstellung von Bruce Springsteen verpflichtet – der Film zeigt ihn mit einem Paukenschlag, wie er sich bei einer Live-Aufführung von „Born to Run“ die Seele aus dem Leib schüttelt und ihm bei der Anstrengung der Schweiß aus den Augen rinnt. Doch obwohl White sein Bestes gibt, körperlich einem der beliebtesten Söhne New Jerseys zu ähneln, ist es so gut wie unmöglich, um die Augen herumzukommen. White hat tolle Augen … Sie sind einfach nicht die von Bruce. Egal wie sehr er blinzelt.

Dennoch hat das neue Biopic eindeutig seine Lehren aus früheren Filmen gezogen und konzentriert sich relativ stark darauf, statt zu versuchen, die gesamte Tragweite von Springsteens Leben zu enthüllen. Es wählt auch einen besonders faszinierenden Zeitraum zum Erkunden aus – anhand von Warren Zanes Befreie mich aus dem Nichts Als Ausgangsmaterial beleuchtet der Film die Entstehung des Albums NebraskaDabei stellt er den kreativen Prozess in den Mittelpunkt und gibt gleichzeitig sein Bestes, um die komplizierten Emotionen offenzulegen, die Springsteen in seinem Ad-hoc-Schlafzimmerstudio erforschte, während er vor einem kreativen Wendepunkt stand.

Ein Film wie dieser braucht manche Eine Art zentrale Spannung, die die Geschichte vorantreibt, und in diesem Fall der Kern davon Nirgends konzentriert sich darauf, wie herausfordernd das Album war, von Springsteens anfänglicher Vorstellung davon, was er mit diesen Songs machen wollte, bis hin zu dem Kampf, dies nach seinen Vorgaben umzusetzen. Autor/Regisseur Scott Cooper schwelgt wirklich in diesen Details, von der rudimentären Vierspur-Anlage, die Springsteen für die Aufnahme des ersten Colts Neck-Demobands verwendete, bis hin zum Kanalwechsel, der ihm mindestens einen Inspirationspunkt verschaffte. (Es scheint, dass der Film 1981 von Fernsehsendern in New Jersey ausgestrahlt wurde Ödland auf einer Schleife.)

Verwandtes Video

Wir beobachten, wie Bruce mit Filzstiften in spiralgebundene Notizbücher schreibt und diese dann bearbeitet. In einem Fall änderte er den Text für „Nebraska“ von der dritten Person in die erste Person – was die Geschichte des Liedes um den Mörder Charles Starkweather umso eindringlicher macht. Zuvor sahen wir zu, wie Bruce in der örtlichen Bibliothek die Morde an Starkweather recherchierte und alte Zeitungen auf Mikrofiche durchsuchte. Für einen Moment fühlt es sich fast so an, als würde der Film in die Richtung des wahren Verbrechens wechseln, was eine völlig verrückte, aber durchaus interessante Richtung gewesen wäre. Bruce Springsteen ermittelt – Es muss einen Streaming-Dienst geben, der das kauft.

Getriebe und Sound-Nerds – also der Kern Folge Leser, vielen Dank, dass Sie bis hierhin gelesen haben – ich hätte wahrscheinlich noch ein oder zwei weitere Szenen genossen, in denen die Schwierigkeiten bei der Übertragung von Bruces Original-Kassettendemo auf Vinyl thematisiert werden. Aber für den Laien gibt es mehr als genug, und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie eine Kombination aus analoger Technologie (einschließlich einer Ghettoblaster, die vorübergehend nicht mehr funktionierte, nachdem Bruce und ein Kumpel sie auf einem Boot mitgenommen hatten) zu einem für diese Zeit völlig einzigartigen Sound führte. Oder wirklich jederzeit.

Die Nebenbesetzung besteht aus vielen bekannten Gesichtern, darunter Paul Walter Hauser in der Hauptrolle Nebraska Aufnahmeingenieur an Marc Maron als Mischingenieur, der vor der oben erwähnten scheinbar unmöglichen Aufgabe stand. Und Jeremy Strong taucht mit einem seltsamen Haarteil auf und de rigeur Rollkragenpullover, um Springsteens Produzenten Jon Landau zu spielen, eine feste Größe, deren bestimmendes Charaktermerkmal der Glaube an Bruce‘ Talent ist. Allerdings gerät sein Glaube manchmal ins Wanken, und Grace Gummer bekommt einige Szenen als Jons Frau zu sehen, eine Figur, deren einzige Existenzberechtigung darin besteht, Jon zuzuhören, wie er sich über die Herausforderungen der Zusammenarbeit mit Bruce beschwert. Es gibt buchstäblich eine Szene, in der sie keine einzige Dialogzeile sagt; Sie sitzt einfach im Bett und nickt.

Während Befreie mich aus dem Nichts schafft es, viele Klischees dieses Genres zu vermeiden, es gibt ein oder zwei, die es nicht tut: Gibt es eine Regel, die besagt, dass ein Mann nicht als gequältes musikalisches Genie angesehen werden kann, wenn er nicht auch als beschissener Freund/Ehemann angesehen wird? Unser fiktiver Bruce ist gegenüber Faye (Odessa Young), der hübschen alleinerziehenden Mutter, mit der er in dieser Zeit gelegentlich ausgeht, nie offenkundig grausam. Doch zu beobachten, wie sie darum kämpft, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, und das in direkter Konkurrenz zu seiner Kunst, ist eine der Biopic-Fallen, denen Cooper nicht entkommen kann. Springsteen mag einer der berühmtesten Ehefrauen der Rockmusik sein, aber es handelt sich um einen Bruce, der Patti Scialfa noch nicht kennengelernt hat (kurz danach trafen sie sich zum ersten Mal) und der – so der Film – noch einiges an sich arbeiten muss, bevor er für die wahre Liebe bereit ist.

Der andere große Prüfstein dieses Genres ist, dass Bruce sich mit seiner komplizierten Beziehung zu seinem Vater auseinandersetzt (Stephen Graham, ein weiteres allgegenwärtiges Gesicht in diesem Jahr). Schwarz-Weiß-Rückblenden offenbaren sowohl schöne als auch missbräuchliche Erinnerungen, da Bruce‘ Vater seine psychischen Probleme weitgehend durch Selbstmedikation mit Alkohol in den Griff bekam; Der Film vermittelt uns nur das Verständnis eines Kindes dafür, was mit ihm los sein könnte, aber das passt in gewisser Weise zur Natur der Geschichte.

Es gibt zahlreiche kleine Details im Film, die auf eine größere Welt als das, was wir sehen, hinweisen: Wenn Bruce nicht gerade auf Tour ist, macht er es sich zur Gewohnheit, bei seinem geliebten Stone Pony vorbeizuschauen, aber wir erfahren nie mehr über die Band, mit der er spielt, abgesehen von ihrer Freude, halbjährlich mit einer Ikone zu jammen. Jon Landaus Büro ist voller Unterlagen und Papiere, aber keines seiner Kunstwerke hängt; Stattdessen ist es an die Wände gelehnt, als wollte er sagen, dass Landau zu beschäftigt ist, um sich damit zu befassen, oder nicht bereit ist, sich auf den Raum festzulegen. Es ist eine der Stärken des Films, dieses Vertrauen in das Publikum zu verstehen, was ungesagt bleibt.

Befreie mich aus dem Nichts Ziel ist es nicht, die endgültige Geschichte von Bruce Springsteens Leben zu erzählen, aber er trifft kluge Entscheidungen und versucht auf subtile Weise die Gründe aufzuzeigen, warum sein Vermächtnis über einige großartige Rocksongs hinausgeht. Es ist ein engagiertes Porträt eines Künstlers, bei dem Whites Hingabe, Bruces Seele einzufangen, fast den Mangel an physischer Ähnlichkeit überwindet … Und irgendwann gewöhnt man sich daran. Denn er versucht auch nicht, der endgültige Bruce Springsteen zu sein – nur der Geist eines verlorenen Mannes, der in seiner Musik gefunden hat, wonach er gesucht hat.

Springsteen: Erlöse mich aus dem Nichts kommt am Freitag, den 25. Oktober in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an.