Nachdem das Sick New World Festival im Jahr 2025 eine schwierige Phase erlebte, kehrt es im Jahr 2026 im großen Stil zurück und veranstaltet riesige eintägige Events in Las Vegas und Forth Worth, Texas, beide mit System of a Down als Headliner.

Die Ausgabe 2025, bei der Metallica und Linkin Park in Las Vegas auftreten sollten, wurde wenige Wochen nach ihrer Ankündigung abrupt abgesagt, wahrscheinlich aufgrund geringer Ticketverkäufe. Für 2026 wählten die Organisatoren erneut System of a Down, das die erfolgreichen ersten beiden Ausgaben von Sick New World 2023 und 2024 in Sin City leitete.

Die Vegas-Ausgabe 2026, die am 25. April auf dem Las Vegas Festival Grounds stattfindet, präsentiert System of a Down, Korn, Bring Me the Horizon, Ministry, Evaneszenz, Marilyn Manson, AFI, Acid Bath, Knocked Loose, Danny Elfman, Cypress Hill, Mastodon, Underoath, Melvins, Filter, Clutch und viele weitere Acts.

Verwandtes Video

Die erste Fort Worth-Ausgabe, die am 24. Oktober 2026 auf dem Texas Motor Speedway stattfindet, beinhaltet System of a Down, Deftones, Slayer (anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Herrschaft im Blut), Evaneszenz, Ministerium, AFI, Mastodon, Knocked Loose, Power Trip, The Prodigy, Underoath, Clutch, Down, Melvins und mehr.

Der Vorverkauf für beide Sick New World Festivals beginnt am Donnerstag, den 23. Oktober, um 10 Uhr Ortszeit. Melden Sie sich hier für Vegas und hier für Texas an.

Die vollständigen Aufstellungen beider Festivals finden Sie in den Postern unten.