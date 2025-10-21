Als Kultur sind wir fasziniert vom Leben berühmter Menschen, insbesondere von Musikern: wie sie ihr Leben begannen, wie sie ihre erste Inspiration fanden und wie der Erfolg sie veränderte. Es ist eine Kuriosität, die Hollywood dazu veranlasst hat, jedes Jahr mehrere neue Biografien über Musiker zu produzieren – eine Tradition, die bis zu James Cagney in der Rolle von George M. Cohan im Jahr 1942 zurückreicht Yankee Doodle Dandy.

Die Herausforderung besteht darin, das Musik-Biopic richtig hinzubekommen, da es bekanntermaßen verdammt schwierig ist, einzigartige Möglichkeiten zu finden, das Leben von Musikern auf der Leinwand zu erkunden, insbesondere auf eine Art und Weise, die den gesamten Umfang ihrer persönlichen Reise und ihres künstlerischen Erbes widerspiegelt. Während wir uns auf die Ankunft des neuesten Beispiels dieser Tradition am 24. Oktober vorbereiten, der Jeremy Allen White-Hauptrolle Springsteen: Erlöse mich aus dem Nichtswir blicken auf 20 Filme zurück, bei denen die Formel stimmte. (Und wir kommen zu denen, die kläglich gescheitert sind, warten Sie nur …)

Es gibt kein Vorbild für den Erfolg: Einige Filmemacher entschieden sich dafür, ihrer Interpretation des Lebens eines Musikers eine fantastische Wendung zu geben. Einige drängten Künstler dazu, ihre eigene Identität zu erforschen, indem sie fiktive Versionen ihrer selbst spielten. Und einige sagten einfach die Wahrheit (so weit wie jeder Film die Wahrheit sagen kann) und ließen die Fakten für sich sprechen. Wichtig ist, dass diese Filme künftigen Generationen zeigen, wie schwer es ist, musikalisches Genie zu erreichen, und wie magisch es sein kann, wenn es gelingt.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

