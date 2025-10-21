HBO Max erhöht seine Abonnementpreise.

Der Streaming-Dienst Warner Bros. Discovery – der kürzlich das „HBO“ wieder zu seiner Marke hinzugefügt hat – gab am Dienstag, den 21. Oktober, bekannt, dass die Preise für alle drei HBO Max-Abonnementstufen angehoben werden.

Die werbefinanzierte Basisstufe erhöht die Kosten um 1 US-Dollar pro Monat, sodass sich die Gesamtkosten auf 10,99 US-Dollar pro Monat belaufen. Der Preis für die werbefreie Standardstufe erhöht sich um 1,50 US-Dollar pro Monat, so dass der Gesamtpreis 18,49 US-Dollar pro Monat beträgt. Schließlich wird der Preis der Premium-Stufe um 2 US-Dollar pro Monat erhöht, sodass sich die monatlichen Kosten auf 22,99 US-Dollar belaufen.

Die Preise für Jahrespläne werden ebenfalls um 10 $, 15 $ bzw. 20 $ erhöht. Die neue Preiserhöhung tritt sofort in Kraft. Aktuelle Abonnenten werden 30 Tage im Voraus benachrichtigt, bis die Abonnementkosten am oder nach dem 20. November steigen.

Die Nachricht über die Preiserhöhung von HBO Max kam, als die Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery am Dienstag ankündigte, dass sie sich zum Verkauf anbieten werde, nachdem sie „unaufgefordertes Interesse“ von „mehreren Parteien sowohl für das gesamte Unternehmen als auch für Warner Bros.“ erhalten hatte. allein. Berichten zufolge ist Paramount Skydance einer der Bieter.

Einfach mit Werbung:

Monatlich: Erhöhung um +1 $/Monat, jetzt 10,99 $

Jährlich: Erhöhung um +10 $/Jahr, jetzt 109,99 $

Standard:

Monatlich: Erhöhung um +1,50 $/Monat, jetzt 18,49 $

Jährlich: Erhöhung um +15 $/Jahr, jetzt 184,99 $

Prämie

Monatlich: Erhöhung um +2 $/Monat, 22,99 $

Jährlich: Erhöhung um +20 $/Jahr, jetzt 229,99 $