John Mulaney hat seiner laufenden Standup-Tour „Mister Whatever“ eine Handvoll Tourdaten für 2026 hinzugefügt.

Die neuen Termine finden im Winter und Frühjahr 2026 in den USA und Kanada statt. Nach Abschluss seiner bereits angekündigten Shows im Januar 2026 in Aspen, Colorado, wird Mulaney bis Ende des Monats mit Shows in Minneapolis, St. Louis, Columbus, Seattle und anderen Orten unterwegs bleiben.

Holen Sie sich hier John Mulaney-Tickets

Die Tour wird bis April mit Auftritten in Städten wie New Orleans, Cincinnati, Phoenix, Baltimore, Salt Lake City, Montreal, Buffalo und vielen mehr fortgesetzt. Der Lauf soll am 15. April mit einer Show im Red Rocks Amphitheatre in Colorado enden; Nach einer Pause wird Mulaney den Auftritt am 11. Juli mit einem letzten Auftritt in ihrer Heimatstadt im Wrigley Field in Chicago feiern und damit der erste Standup-Comedian sein, der als Headliner an diesem historischen Veranstaltungsort auftritt. Nachfolgend finden Sie Mulaneys vollständige Liste der angekündigten Tourdaten.

Verwandtes Video

Tickets für Mulaneys „Mister Whatever“-Tour 2026 werden zunächst über einen Künstlervorverkauf erhältlich sein, der am Mittwoch, 22. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit beginnt; Fans können sich über die offizielle Website von Mulaney für den Vorverkaufszugang zu ihrem/n gewünschten Showtermin(en) anmelden. Für ausgewählte Termine ist auch ein Live Nation-Vorverkauf verfügbar; Fans können sich für die kostenlose All-Access-Mitgliedschaft von Live Nation anmelden, um Zugang zum Vorverkauf zu erhalten. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Freitag, 24. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster.

Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für Mulaneys ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 110 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Mulaney ist derzeit unterwegs und beendet die Etappe seiner „Mister Whatever“-Tour im Jahr 2025; Als nächstes steht für den Komiker eine Show in Pittsburgh und ein dreitägiger Auftritt in Cleveland an, gefolgt von Stationen in Texas, Kalifornien, Florida und mehr.

John Mulaney Tourdaten 2025–2026 (neue Daten in Fettschrift):

23.10. – Pittsburgh, PA @ Petersen Events Center

24.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square

25.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square

26.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square

11/06 – Dallas, TX @ Texas Trust CU Theater

11/07 – Dallas, TX @ Texas Trust CU Theater

11/08 – Houston, TX @ Smart Financial Center im Sugar Land

11.11. – San Antonio, TX @ Majestic Theater

12.11. – San Antonio, TX @ Majestic Theater

13.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall

14.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall

15.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall

15.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall

20.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic

21.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic

22.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic

23.11. – Oakland, Kalifornien im Paramount Theater

12/06 – Tampa, FL @ Straz Center

12.07. – Hollywood, FL @ Hard Rock Live

12.08. – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts

12/09 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts

10.12. – Orlando, FL @ Walt Disney Theater im Dr. Phillips Center for the Performing Arts

11.12. – Orlando, FL @ Walt Disney Theater im Dr. Phillips Center for the Performing Arts

12.12. – Atlanta, GA @ Fox Theater

13.12. – Atlanta, GA @ Fox Theater

18.12. – Washington, D.C. @ The Anthem

19.12. – Washington, D.C. @ The Anthem

20.12. – Washington, D.C. @ The Anthem

20.12. – Washington, DC @ The Anthem – Late Show

21.12. – Washington, D.C. @ The Anthem

31.12. – Portland, OR @ Moda Center

01/02 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House

01/03 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House

01/09 – Minneapolis, MN @ The Armory

16.01. – St. Louis, MO @ Stifel Theater

17.01. – Columbus, OH @ Palace Theater

23.01. – Madison, WI @ Orpheum Theater

30.01. – Seattle, WA im Paramount Theater

13.02. – Savannah, GA @ Johnny Mercer Theater

14.02. – Athens, GA im Classic Center Theater

19.02. – Birmingham, AL @ Alabama Theater

20.02. – New Orleans, LA @ Mahalia Jackson Theatre of Performing Arts

27.02. – Cincinnati, OH @ Taft Theater

03/01 – Muncie, IN @ Emens Auditorium an der Ball State University

03/06 – Phoenix, AZ @ Celebrity Theater

03/07 – Indio, CA @ Fantasy Springs Resort Casino – Special Events Center

12.03. – Norfolk, VA @ Chrysler Hall

13.03. – Baltimore, MD @ Lyric Baltimore

15.03. – Richmond, VA @ Altria Theater

20.03. – Omaha, NE @ Orpheum Theater

21.03. – Salt Lake City, UT @ Eccles Theater

27.03. – Providence, Rhode Island @ PPAC

28.03. – Montreal, QC @ Theater St-Denis

31.03. – Hamilton, ON @ FirstOntario Concert Hall

01.04. – Ottawa, ON @ The Arena am TD Place

04/02 – Buffalo, NY @ Shea’s Buffalo Theater

15.04. – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

07/11 – Chicago, IL @ Wrigley Field