John Mulaney hat seiner laufenden Standup-Tour „Mister Whatever“ eine Handvoll Tourdaten für 2026 hinzugefügt.
Die neuen Termine finden im Winter und Frühjahr 2026 in den USA und Kanada statt. Nach Abschluss seiner bereits angekündigten Shows im Januar 2026 in Aspen, Colorado, wird Mulaney bis Ende des Monats mit Shows in Minneapolis, St. Louis, Columbus, Seattle und anderen Orten unterwegs bleiben.
Die Tour wird bis April mit Auftritten in Städten wie New Orleans, Cincinnati, Phoenix, Baltimore, Salt Lake City, Montreal, Buffalo und vielen mehr fortgesetzt. Der Lauf soll am 15. April mit einer Show im Red Rocks Amphitheatre in Colorado enden; Nach einer Pause wird Mulaney den Auftritt am 11. Juli mit einem letzten Auftritt in ihrer Heimatstadt im Wrigley Field in Chicago feiern und damit der erste Standup-Comedian sein, der als Headliner an diesem historischen Veranstaltungsort auftritt. Nachfolgend finden Sie Mulaneys vollständige Liste der angekündigten Tourdaten.
Tickets für Mulaneys „Mister Whatever“-Tour 2026 werden zunächst über einen Künstlervorverkauf erhältlich sein, der am Mittwoch, 22. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit beginnt; Fans können sich über die offizielle Website von Mulaney für den Vorverkaufszugang zu ihrem/n gewünschten Showtermin(en) anmelden. Für ausgewählte Termine ist auch ein Live Nation-Vorverkauf verfügbar; Fans können sich für die kostenlose All-Access-Mitgliedschaft von Live Nation anmelden, um Zugang zum Vorverkauf zu erhalten. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Freitag, 24. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster.
Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für Mulaneys ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 110 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.
Mulaney ist derzeit unterwegs und beendet die Etappe seiner „Mister Whatever“-Tour im Jahr 2025; Als nächstes steht für den Komiker eine Show in Pittsburgh und ein dreitägiger Auftritt in Cleveland an, gefolgt von Stationen in Texas, Kalifornien, Florida und mehr.
John Mulaney Tourdaten 2025–2026 (neue Daten in Fettschrift):
23.10. – Pittsburgh, PA @ Petersen Events Center
24.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square
25.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square
26.10. – Cleveland, OH @ Palace Theatre am Playhouse Square
11/06 – Dallas, TX @ Texas Trust CU Theater
11/07 – Dallas, TX @ Texas Trust CU Theater
11/08 – Houston, TX @ Smart Financial Center im Sugar Land
11.11. – San Antonio, TX @ Majestic Theater
12.11. – San Antonio, TX @ Majestic Theater
13.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall
14.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall
15.11. – Austin, TX @ Bass Concert Hall
20.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic
21.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic
22.11. – San Francisco, Kalifornien @ The Masonic
23.11. – Oakland, Kalifornien im Paramount Theater
12/06 – Tampa, FL @ Straz Center
12.07. – Hollywood, FL @ Hard Rock Live
12.08. – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts
12/09 – St. Petersburg, FL @ Duke Energy Center for the Arts
10.12. – Orlando, FL @ Walt Disney Theater im Dr. Phillips Center for the Performing Arts
11.12. – Orlando, FL @ Walt Disney Theater im Dr. Phillips Center for the Performing Arts
12.12. – Atlanta, GA @ Fox Theater
13.12. – Atlanta, GA @ Fox Theater
18.12. – Washington, D.C. @ The Anthem
19.12. – Washington, D.C. @ The Anthem
20.12. – Washington, D.C. @ The Anthem
20.12. – Washington, DC @ The Anthem – Late Show
21.12. – Washington, D.C. @ The Anthem
31.12. – Portland, OR @ Moda Center
01/02 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House
01/03 – Aspen, CO @ Wheeler Opera House
01/09 – Minneapolis, MN @ The Armory
16.01. – St. Louis, MO @ Stifel Theater
17.01. – Columbus, OH @ Palace Theater
23.01. – Madison, WI @ Orpheum Theater
30.01. – Seattle, WA im Paramount Theater
13.02. – Savannah, GA @ Johnny Mercer Theater
14.02. – Athens, GA im Classic Center Theater
19.02. – Birmingham, AL @ Alabama Theater
20.02. – New Orleans, LA @ Mahalia Jackson Theatre of Performing Arts
27.02. – Cincinnati, OH @ Taft Theater
03/01 – Muncie, IN @ Emens Auditorium an der Ball State University
03/06 – Phoenix, AZ @ Celebrity Theater
03/07 – Indio, CA @ Fantasy Springs Resort Casino – Special Events Center
12.03. – Norfolk, VA @ Chrysler Hall
13.03. – Baltimore, MD @ Lyric Baltimore
15.03. – Richmond, VA @ Altria Theater
20.03. – Omaha, NE @ Orpheum Theater
21.03. – Salt Lake City, UT @ Eccles Theater
27.03. – Providence, Rhode Island @ PPAC
28.03. – Montreal, QC @ Theater St-Denis
31.03. – Hamilton, ON @ FirstOntario Concert Hall
01.04. – Ottawa, ON @ The Arena am TD Place
04/02 – Buffalo, NY @ Shea’s Buffalo Theater
15.04. – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre
07/11 – Chicago, IL @ Wrigley Field