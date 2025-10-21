Netflix hat sein nächstes großes historisches Drama in Angriff genommen: eine Serie rund um die amerikanische Politikerfamilie Kennedy.

Pro Der Hollywood-Reporterdie Show trägt einfach den Titel Kennedy und wird Michael Fassbender als Joseph P. Kennedy Sr. spielen. Basierend auf der Biografie von Fredrik Logevall JFK: Erwachsenwerden im amerikanischen Jahrhundert, 1917-1956die Serie hat Sam Shaw angezapft (Burgfelsen) als Showrunner und Thomas Vinterberg (Noch eine Runde) als Regisseur.

Der offiziellen Logline zufolge wird die erste Staffel in den 1930er Jahren spielen und sich um den „unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe und Rose Kennedy und ihren neun Kindern, darunter dem rebellischen zweiten Sohn Jack, der darum kämpft, dem Schatten seines goldenen älteren Bruders zu entkommen“, drehen.

„Die Geschichte der Kennedys kommt der amerikanischen Mythologie am nächsten – irgendwo zwischen Shakespeare und …“ Das Kühne und das Schöne„Aber Fredrik Logevalls atemberaubende, nuancierte Biografie verschleiert die menschlichen Bestrebungen und Belastungen hinter dem Mythos und verrät ebenso viel über unseren gegenwärtigen Moment, wie wir hierher gekommen sind und wohin wir gehen, als auch über die Kennedys selbst.“ Ich bin begeistert, diese Saga einer Familie und einer Welt im Wandel erkunden zu können.“

Kennedy stammt von Chernin Entertainment, das auch Netflix-Titel wie die Zeichentrickserie produziert hat Explodierende Kätzchen und die Angststraße Filme. Fassbender war kürzlich in Steven Soderberghs Film zu sehen Schwarze Tasche und ist derzeit die Hauptfigur in einem anderen Spionagethriller, der Paramount+-Serie Die Agentur.