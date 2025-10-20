Mit dem mit Spannung erwarteten Springsteen: Befreie mich aus dem Nichts 20th Century Studios und Columbia Records haben den Original-Filmsoundtrack des Films, der diese Woche in die Kinos kommen soll, detailliert beschrieben. Der Film soll am 5. Dezember digital, auf CD und auf Vinyl erscheinen. Vorbestellungen laufen.

Im Soundtrack singt Hauptdarsteller Jeremy Allen White neun Springsteen-Klassiker aus dem Film. Die Tracklist enthält außerdem drei Auftritte von Jake Kiszka und Sam F. Kiszka von Greta Van Fleet, Jay Buchanan, Aksel Coe und Bobby Emmett.

Die ersten fünf Titel des Albums werden am selben Tag erhältlich sein, an dem der Film am Freitag, dem 24. Oktober, in die Kinos kommt: „Nebraska“, „Atlantic City“, „Mansion on the Hill“, „I’m on Fire“ und „Born in the USA (Power Station)“. Die vollständige Tracklist finden Sie unten.

Bruce Springsteen selbst unterstützte White dabei, den Gesang bei der Produktion des Films zu übernehmen, und der Schauspieler sagte kürzlich gegenüber CBS News: „Eines der schönsten Dinge, die er getan hat, war, mir wirklich die Erlaubnis zu geben, mich dazu durchzusetzen … Ich kann es immer noch nicht glauben, wissen Sie, ich weiß es nicht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir angefangen haben. Ich kann nicht glauben, dass er überhaupt unseren Segen gegeben hat.“

Zur Besetzung gehören neben White als Springsteen auch Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gabby Hoffman, Stephen Graham und Johnny Cannizzaro. Der Film befasst sich mit der Entstehung von Springsteen Nebraska Album im Jahr 1982.

Passend zur Veröffentlichung des Films hat Springsteen dies angekündigt Nebraska ’82: Erweiterte Ausgabeeine aus fünf CDs bestehende Sammlung mit einer remasterten Version des Originalalbums, der sagenumwobenen Elektroversion von NebraskaSolo-Outtakes aus dieser Zeit und ein neu gedrehter Performance-Film des Albums, aufgenommen im Count Basie Theater in Red Bank, New Jersey. Die Vorbestellungen laufen derzeit.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere (Original-Filmmusik) Kunstwerk:

Springsteen: Deliver Me From Nowhere (Original-Filmmusik) Trackliste:

01. Geboren in den USA (Power Station) – Jeremy Allen White

02. Nebraska – Jeremy Allen White

03. Atlantic City – Jeremy Allen White

04. Mansion on the Hill – Jeremy Allen White

05. Highway Patrolman – Jeremy Allen White

06. State Trooper – Jeremy Allen White

07. Das Haus meines Vaters – Jeremy Allen White

08. Grund zum Glauben – Jeremy Allen White

09. Ich brenne – Jeremy Allen White

10. Lucille – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett und Jeremy Allen White

11. Boom Boom – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe, Bobby Emmett und Jeremy Allen White

12. Ich verzaubere dich – Jay Buchanan, Jake Kiszka, Sam F. Kiszka, Aksel Coe und Bobby Emmett