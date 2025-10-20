Crate Digging ist unser wiederkehrendes Feature, bei dem Künstler Lieblingsalben zu einem Thema teilen, das alle Musikfans hören sollten. In dieser Ausgabe enthüllt der Komiker, Musiker und Schauspieler Adam Pally 10 Tipps, die ein breites Spektrum an Musik und Comedy abdecken.

Adam Pally hat mir ein Geheimnis zu verraten. „Sehen Sie, Komiker sind böse“, lacht er. „Wussten Sie das nicht? Komiker hassen Komiker.“

Wir sind fast fertig mit der Liste der wesentlichen Momente in der Musik und Komödie, die er sich ausgedacht hat Folge Crate-Digging, und ich habe ihn in meiner Naivität gebeten, eine beiläufige Bemerkung zu erklären, die er gerade über Komiker gemacht hat, die Andy Kaufman hassen.

„Die meisten Komiker halten jeden anderen Komiker für schrecklich“, sagt er. „Sie denken, dass Ihr Material nicht so klug ist wie ihres. Sie denken, dass Sie nichts über das sagen, was gesagt werden muss. Die Menge an Vergleichen und Konkurrenz zwischen Komikern ist genau wie Musik. Es ist einfach wild. Wir hassen einander. Keiner von uns mag einander. Viele Stand-Ups machen Podcasts mit anderen Stand-Ups – und sie hassen einander. So ist Comedy einfach.“

Dennoch liegt viel Liebe in Pallys Stimme, wenn er über Kaufman und alle anderen unten aufgeführten Künstler spricht, die er als Inspiration für sein erstes HBO-Special nennt. Ein intimer Abend mit Adam Pally. Besagter intimer Abend besteht aus Pally – einem bekannten Gesicht aus Fernsehen und Film, mit Credits darunter Iron Man 3, Happy Ends, Das Mindy-Projektund die Schall Filmuniversum – er spielt Coversongs für ein Live-Publikum, vermischt mit seinen eigenen komödiantischen Seiten.

Der Clou ist jedoch, dass Pally sich nicht im Voraus die Rechte für alle Songs, die er spielte, gesichert hat, was für einiges Chaos hinter den Kulissen und sehr lustige Momente sorgte. (In aufgezeichneten Gesprächen mit einem Produzenten hat Pally einige besonders erlesene Dinge über Oasis zu sagen.) Es ist eine Stunde, die letztendlich Pallys Familiengeschichte – seine Eltern waren Lounge-Sänger – sowie seinem einzigartigen komödiantischen Gespür Tribut zollt, das größtenteils von der folgenden Mischung aus Dokumentationen, TV-Shows, traditionellen Specials und einer schwer zu findenden VHS-Kassette beeinflusst ist.

Während er in einem Studio bei Gold-Diggers in Los Angeles sitzt, erstellt er „in keiner bestimmten Reihenfolge“ die folgende Liste mit allen Titeln, die als Hommage an seine Liebe zur Verbindung von Musik und Humor ausgewählt wurden. Dabei handelt es sich, so sagt er, nicht „notwendigerweise um das eine oder das andere“, wenn es um Musik versus Comedy geht. „Manche mögen beides sein. Aber ich denke, von allen findet man ein bisschen davon in meinem Special.“

Ein intimer Abend mit Adam Pally wird jetzt auf HBO Max gestreamt.

Adam Sandler: 100 % frisch (2018)

Ich liebe dieses Special einfach so sehr – das Lied am Ende über (Chris) Farley … Das war das erste Comedy-Special, das ich meinen Kindern zeigen und gemeinsam ansehen konnte. (Pally hat drei Kinder mit seiner Frau Daniella Liben.) Und es war eines der ersten Male, dass sie verstanden, was ich tat, als sie das sahen.

Strom Adam Sandler: 100 % frisch (2018) jetzt auf Netflix.

Der letzte Walzer (1978)

Eine lange Wache. (Lacht) In Musikdokumentationen gibt es immer gute Comedy, aber wie bei Bob Dylan – speziell in seinem Teil … ich meine, er ist wild. Sein Gesicht ist weiß bemalt. Er ist unter Drogen gesetzt. Es ist kein tolles Set; Da gibt es jede Menge Komik. Und die Art und Weise, wie (Regisseur Martin) Scorsese die Kamera benutzt – man hört jemanden, konzentriert sich aber auf eine andere Figur … Da ist die zentrale Frage: Wir wissen, dass die Show weitergehen wird, aber wir sehen zu, wie die Show entsteht. Es ist fast Muppet-Show-artig.

Strom Der letzte Walzer (1978) jetzt auf Tubi oder auf VOD über Apple TV und Amazon.

Die Muppet-Show (1976-1981)

Die Muppet-Show ist eine große Inspiration speziell für dieses Special und für einen Großteil meiner Komödien, denn der springende Punkt ist Die Muppet-Show ist Meta. Der springende Punkt Die Muppet-Show Wird es uns gelingen, diese Sendung im Fernsehen zu sehen, auch wenn Sie die Sendung im Fernsehen sehen? Und das hat mir sehr gefallen. Mir gefiel die Idee, dass wir hinter die Kulissen blicken. Ich dachte (Die Muppets (2011)) war auch so gut, die Art und Weise, wie sie dem Ganzen eine gewisse Atmosphäre verliehen haben. Der Begriff Muppet-ShowFür mich bedeutet „Meta“, wo man zeigt, wie die Wurst hergestellt wird – während man die Wurst herstellt.

Betrachten Die Muppet-Show (1976-1981) jetzt auf Disney+ oder als VOD über Apple TV.