Michaela Jaé Rodriguez und Ron Funches haben sich mit Kyle Meredith getroffen, um darüber zu sprechen Beute Staffel 3, die Apple TV+-Komödie, die obszönen Reichtum, moralische Abrechnung und FKK-Strände irgendwie in einer Show vereint. Rodriguez und Funches kehren zusammen mit Maya Rudolph, Joel Kim Booster und Nat Faxon in einer neuen Staffel zurück, in der Molly Wells (Rudolph) immer noch versucht, ihre Milliarden zu verschenken, während die Außenseiter der Wells Foundation herausfinden, wie sie mithalten können. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Rodriguez sagt, dass es sich eher wie ein Wiedersehen als wie ein Job anfühlte, für eine weitere Runde zurückzukommen. „Ich habe das Glück und das Glück, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so professionell sind, sich aber auch wirklich umeinander kümmern“, erzählt sie Meredith. „Deshalb stimmt unsere Chemie vor der Kamera – weil wir sie in echter Freundschaft verwurzelt haben.“ Funches fügt hinzu, dass das Autorenzimmer oft Anleihen bei ihrem tatsächlichen Leben nimmt, einschließlich seiner eigentlichen Zeit im Profi-Wrestling: „Sie nehmen viele unserer echten Lieben und fragen, ob wir damit einverstanden sind, sie in der Show zu verwenden. Mittlerweile haben sie die Charaktere so gut im Griff, dass ich normalerweise nur sage: ‚Ja, hört sich großartig an. Lass es uns tun.‘“

Das Paar sprach auch über die FKK-Strandfolge mit Gaststar Henry Winkler, die im Januar in der Kälte gedreht wurde. „Er ist so eine süße und großzügige Seele“, sagt Rodriguez und erinnert sich an einen Kuss auf die Stirn Barry Stern. Funches lacht und fügt hinzu: „Er ist eines der besten Dinge in meinem Leben. Er kommentiert immer noch meine Comedy-Videos!“

Hören Sie, wie Michaela Jaé Rodriguez und Ron Funches darüber sprechen Beute Staffel 3, Henry Winkler und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

