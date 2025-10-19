Da Sabrina Carpenter in der Folge dieser Woche die doppelte Aufgabe als Moderatorin und musikalischer Gast übernimmt, SNL Ich habe keine Zeit damit verschwendet, Domingo, Kelsey und die Crew zurückzubringen. Einer der beliebtesten wiederkehrenden Sketche der Serie kehrte während der Kalteröffnung für seinen vierten Teil zurück, als das Kelsquad Matts 30. Geburtstagsfeier stürmte, um Geschichten von einer kürzlichen Reise zu erzählen, die seine Frau auf der Suche nach „dem magischsten Geburtstagsgeschenk“ nach Nashville unternahm.

Wie es das Schicksal wollte – und wie das Kelsquad in einem Lied erzählte, das Parodien auf Taylor Swifts „The Fate of Ophelia“ und Lady Gagas „Abracadabra“ untermalte – war Marcello Hernandez‘ Domingo zufällig zur gleichen Zeit in Nashville.