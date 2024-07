James Gunns kommende Übermensch Der Film wird derzeit in Cleveland im Bundesstaat Ohio gedreht. Wie lokale Reporter herausgefunden haben, wird Will Reeve, der Sohn des verstorbenen Christopher Reeve, einen Cameo-Auftritt in dem Film haben.

Wie aus den von David Petkiewicz am Dienstag (2. Juli) für Cleveland.com aufgenommenen Fotos hinter den Kulissen hervorgeht, wird der jüngste Sohn des ehemaligen „Man of Steel“ einen Nachrichtenreporter spielen. Das ist nicht weit entfernt von Will Reeves Hauptberuf als Journalist und ABC News-Korrespondent.

Christopher Reeve ist vor allem für seine Rolle als Clark Kent/Superman in vier Übermensch Filme, die zwischen 1978 und 1987 veröffentlicht wurden. Er starb im Oktober 2004 im Alter von 52 Jahren an Herzversagen.

Der Kinostart ist für den 11. Juli 2025 geplant. Übermensch wird der erste Film im von Gunn inszenierten DC-Universum sein, in dem David Corenswet den titelgebenden Superhelden spielt.

Im Film sind außerdem Rachel Brosnahan als Lois Lane, Nicholas Hoult als Lex Luthor, Nathan Fillion als Green Lantern, Anthony Carrigan als Metamorpho, Wendell Pierce als Perry White, Edi Gathegi als Mister Terrific und Isabela Merced als Hawkgirl zu sehen.