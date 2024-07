Robert Towne, der Oscar-prämierte Drehbuchautor von Chinatownist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Towne starb am Montag, dem 1. Juli, in seinem Haus, bestätigte sein Publizist gegenüber Der Hollywood Reporter.

Towne stammt aus Los Angeles, Kalifornien und begann seine Karriere als Drehbuchautor für Fernsehsendungen wie Bruchpunkt, Die äußeren GrenzenUnd Der Mann von UNCLE. Später übernahm er die Rolle eines Script Doctors und verfeinerte Drehbücher, darunter Bonnie und Clyde Und Der Pate.

Im Jahr 1973 begann Towne eine dreijährige Laufbahn, in der er Drehbücher schrieb, die bei den Academy Awards für das beste Originaldrehbuch nominiert wurden, beginnend mit dem diesjährigen Das letzte Detail1974 folgte sein vielleicht bekanntestes Drehbuch: Chinatowndas nicht nur den Oscar gewann, sondern auch als eines der besten Drehbücher aller Zeiten bezeichnet wurde.

Spielt im Los Angeles des Jahres 1937. Chinatown folgt dem Privatdetektiv Jake Gittes, der sich in einem komplizierten Netz aus Korruption, Gewalt und Macht verstrickt. Mit seiner fesselnden Darstellung der Menschlichkeit inmitten der Dunkelheit und seiner packenden Mystery-Präsentation hat Townes Drehbuch den Film auf eine meisterhafte Höhe gehoben und einen bleibenden Eindruck als eines der wichtigsten Werke des New Hollywood hinterlassen.

1975 kam Towne mit dem Drehbuch für Shampoodas auch für das beste Originaldrehbuch nominiert wurde. In den späten 70er Jahren arbeitete er als Script Doctor für viele Projekte – wie Die Missouri Breaks, Der Himmel kann wartenund mehr – oft ohne Nennung. In den 80er Jahren begann er dann, selbst Regie zu führen und brachte die Filme Persönlicher Rekord Und Tequila Sunrise.

Towne ist auch für seine Zusammenarbeit mit Tom Cruise bekannt. Die beiden arbeiteten erstmals in den 1990er Jahren zusammen Tage des Donnersgefolgt von 1993 Die Firmaund die ersten beiden Unmögliche Mission Filme. Cruise spielte auch im dritten Film von Towne mit, Ohne Grenzen.

Später in seiner Karriere reduzierte Towne seine Arbeit deutlich, beteiligte sich aber immer noch von Zeit zu Zeit an Projekten. 2006 veröffentlichte er seinen letzten Film als Regisseur, Frag den Staubund in den 2010er Jahren arbeitete er als beratender Produzent an der erfolgreichen AMC-Show, Verrückte Männer.

Nach Townes Tod haben viele ihr Beileid ausgesprochen, darunter auch Lee Grant, der in Shampoo„Sein Leben war, wie die Charaktere, die er schuf, prägnant, ikonoklastisch und völlig originell“, schrieb sie in einem twittern„Er hat uns allen seine Worte und Filme geschenkt. Es gibt keinen anderen wie ihn. Und es wird keinen mehr geben.“