Jimin und Jung Kook von BTS werden die Stars einer neuen Reise-Realityshow namens Bist du sicher?!das ab dem 8. August exklusiv auf Disney+ Premiere feiert.

Die achtteilige Serie wurde 2023 gedreht und folgt Jimin und Jung Kook bei ihrem Besuch malerischer Orte im US-Bundesstaat New York, der südkoreanischen Insel Jeju und Sapporo, Japan.

Eine Pressemitteilung verspricht „eine unterhaltsame Reise mit Jimin und Jung Kook, bei der sie gemeinsam essen, einkaufen, kochen, campen, Kanu fahren, schwimmen und einen Roadtrip machen. Die erste Reise-Reality-Show für das Duo, Bist du sicher?! wird einen tieferen Einblick in die unbestreitbare Chemie und in die innige Freundschaft zwischen Jimin und Jung Kook geben, während sie im Laufe der Reise durch eine Vielzahl unvergesslicher Momente näher zusammenrücken, in verschiedene Kulturen eintauchen, zahlreiche actiongeladene Aktivitäten erkunden und die lokale Küche ausprobieren.“

Nach der Erstausstrahlung am 8. August werden bis zum 19. September jeden Donnerstag neue Folgen ausgestrahlt. Neue Disney+-Abonnenten können sich hier anmelden.

An anderer Stelle im BTS-Universum wird Jin als Fackelträger aus Südkorea am olympischen Fackellauf 2024 in Paris teilnehmen.