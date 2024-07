Die Tonhöhe: Dreißig Jahre nach seinem letzten Abenteuer an der Westküste ist Detective Axel Foley (Eddie Murphy) immer noch, nun ja, Detektiv Axel Foley. Während seine Zeitgenossen die Karriereleiter hinaufkletterten und nun mit dem Ruhestand flirten, kann Foley einfach nicht genug von den Straßen bekommen. Um einen anderen Film zu paraphrasieren: Für Foley ist die Action der Reiz.

Während Foley seinen jüngsten chaotischen Streifzug durch Detroit feiert, um die Bösewichte zu fangen, erhält er einen Anruf von Billy Rosewood (Richter Reinhold), der ihm nicht so gute Neuigkeiten bringt: Jemand hat versucht, Foleys entfremdete Tochter (Taylour Paige), eine Strafverteidigerin aus Beverly Hills, mitten in einem Prozess zu töten, der möglicherweise negative Auswirkungen auf die Polizei von Beverly Hills haben könnte.

Foley erwischt den ersten Flug aus Detroit und während es Jane gut geht, ist es Rosewood, der nun in die Schusslinie gerät. Foley tut sich mit seiner widerstrebenden Tochter, ein paar alten Gesichtern und sogar ein paar neuen zusammen, um seinen Freund zu retten und die schändlichen Machenschaften des Beverly Hills PD aufzudecken.

Die Hitze ist an: Ruft die Straße nach Beverly Hills Cop: Axel F ein mühsamer Film scheint eine Untertreibung zu sein – nach 30 Jahren Entwicklungszeit erscheint der vierte Film der Reihe, die Eddie Murphy zu einem der größten Stars der Welt machte, pünktlich zum 4. Juli. Es ist der neueste Film von Produzent Jerry Bruckheimer, der, nachdem er mit Topschütze: Maverickversucht, eine weitere Filmreihe aus der Fallschirmhosen-Ära wiederzubeleben, in der sich unser älterer Held mit der modernen Welt auseinandersetzt.

Das gelingt Bruckheimer größtenteils. Beverly Hills Cop: Axel F funktioniert nicht nur, weil Murphy engagiert ist, sondern weil jeder um ihn herum versteht, dass diese Filme gut sind, wenn er und sein Ensemble sich gegenseitig unterstützen. Und, was am überraschendsten ist, die Geschichte hinterfragt Foley als Charakter und führt uns zurück in die Tiefe, die im Original von 1984 gezeigt wurde.

In Anbetracht der Netflix-Veröffentlichung hätten Murphy, die Autoren und Regisseur Mark Molloy (der hier sein Regiedebüt gibt) einfach die Hits spielen können: Axel in schwierige Situationen bringen, ihn sich aus ihnen herausreden lassen, die Bösewichte erschießen und etwas erschaffen, das vor Nostalgie trieft. Aber wie Topschütze: Maverickdieser Film hat etwas über seine Hauptfigur und unsere Welt zu sagen.