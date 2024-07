Wenn man jemandem glauben will, wie es um den aktuellen Stand des Horrorfilms bestellt ist, dann ist Kevin Bacon (der unter anderem in der Originalfassung mitwirkte) Freitag der 13) scheint eine zuverlässige Quelle zu sein. Und der erfahrene Schauspieler und MaXXXine star glaubt, dass das Genre im Jahr 2024 „so gut ist wie nie zuvor“.

Bacon sagt: „Ich glaube, viele Jahre lang galt es als Verlierer des Filmemachens – es würde nie den Weg in die Preisverleihungssphäre finden und nur von Horrorfans angenommen werden, und es ist nichts, was gute Schauspieler und Filmemacher anziehen würde. Und das ist jetzt ganz klar nicht mehr der Fall. Wenn man sich Filmemacher wie Ti West und Jordan Peele ansieht, erkennt man, dass das Künstler sind.“

MaXXXineder neueste Film des bereits erwähnten Ti West, vervollständigt die Filmtrilogie des Regisseurs, in der Mia Goth zwei verschiedene aufstrebende Schauspielerinnen aus unterschiedlichen Zeiträumen spielt. Im Jahr 2022 Xspielte Goth die Doppelrolle des jungen Pornostars Maxine und der älteren (und mörderischen) Pearl, während Perle (erschienen sechs Monate später) zeigt Pearl als junge Frau im Jahr 1918, die verzweifelt auf ihren großen Durchbruch wartet. Der dritte Film holt Maxine im Jahr 1985 ein, als sie versucht, dem Stigma zu entkommen, das mit der Arbeit in Erwachsenenfilmen verbunden ist, und zwar mit einer Rolle in einem Mainstream-Horrorfilm – während sie gleichzeitig mit einem Serienmörder zu kämpfen hat, der in Hollywood auf freiem Fuß ist.

Bacon erscheint in MaXXXineals zwielichtiger Privatdetektiv, der geschickt wird, um Maxine aufzuspüren, weil er bereits ein Fan von Wests Arbeit war. „Ich war wirklich überwältigt davon, wie klanglich anders (X Und Perle) waren“, sagt er. „Also habe ich einfach gefragt: ‚Kann ich mich mit ihm treffen?‘ Ohne etwas über MaXXXine. Meine Leute konnten mit ihm Kontakt aufnehmen, und wir setzten uns zusammen, und ich sagte: „Hören Sie, ich mag Ihre Filme einfach.“ Und er sagte: „Also, ich mache gerade einen Film, er ist Teil einer Trilogie, und ich werde ihn Ihnen schicken.““

Die ersten beiden Filme wurden bei ihrem Erscheinen von mehr Kritikern gelobt als Kevin Bacon, obwohl Darstellerin Elizabeth Debicki sagt: „Ich hatte sie nicht gesehen, weil ich bei Horrorfilmen wirklich ein Weichei bin. Viele Leute, die ich kannte und liebe und deren Geschmack ich wirklich respektiere, hatten mir von Tis Arbeit erzählt, aber ich hatte nicht den Mut dazu.“

Die Ironie dabei ist, dass sie Elizabeth Bender spielt, eine intensive und konzentrierte Horrorregisseurin, die Maxine in ihrem neuen Projekt besetzt. Und glücklicherweise war sie offen für die Lektüre der MaXXXine Drehbuch, das sie „wirklich schnell“ las. Ich liebte es. Ich fand es äußerst unterhaltsam und habe mich dann im Nachhinein irgendwie weitergebildet. Ich habe gesehen (Perle Und X) und ich traf Ti. Ich mochte ihn. Er ist auf eine wirklich hervorragende Weise sehr selbstsicher – er war sehr zuversichtlich, was den Film anging, den er machen wollte.“