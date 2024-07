Was ist, wenn Die Säuberung war eine Actionkomödie von Paul Feig mit Awkwafina als Lottogewinnerin, deren Mörder den Multimilliarden-Jackpot einheimsen kann, und einem toupettragenden John Cena als „Amateur-Lotto-Schutzagent“? Dem offiziellen Trailer nach zu urteilen, Jackpot! zielt darauf ab, diese Frage zu beantworten.

Im Jahr 2030 stattfinden, Jackpot! Im Mittelpunkt steht Katie Kim (gespielt von Awkwafina), eine aufstrebende Schauspielerin, die unerwartet die neu eingeführte „große Lotterie“ Kaliforniens gewinnt. Leider gibt es einen großen Haken: Jeder, der den Gewinner tötet, hat rechtlich Anspruch auf den Preis.

Während Katie durch ganz Los Angeles gejagt wird, trifft sie auf John Cenas Noel Cassidy, der sie bis zum Sonnenuntergang beschützen soll und dafür einen Teil des Preises erhält. Im Weg steht ihnen sein Rivale Louis Lewis (Simu Liu), der ebenfalls um denselben Auftrag wetteifert.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Bonnie Tylers Hymne „Holding Out for a Hero“ aus dem Jahr 1984 an.

Regie führte Paul Feig nach einem Drehbuch des erfahrenen Videospielautors Rob Yescombe. Jackpot! außerdem spielen Machine Gun Kelly, Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari und Murray Hill mit.

Jackpot! erscheint am 15. August auf Prime Video.