Kann jemand nach Robert Smith sehen? Normalerweise wird Angst als eine Eigenschaft angesehen, die mit zunehmendem Alter nachlässt, insbesondere wenn es um Musik geht. Es ist im Grunde ein Klischee, dass Gothic-, Emo- und Punk-Ikonen sich dem Folk oder Jazz zuwenden oder Buchtouren machen, wenn ihre Haare grau werden und ihr jugendliches, rebellisches Feuer langsam abkühlt. Allerdings nicht Mr. Smith, dessen Haare so pechschwarz sind wie eh und je und dessen Songwriting nach wie vor zutiefst existenziell ängstlich ist Lieder einer verlorenen Weltdas erste neue Album von The Cure seit 16 Jahren. Zum Glück sieht Traurigkeit bei ihm immer noch schön aus.

Und wer kann es Smith wirklich verübeln, dass er sich unzufrieden fühlt? Schreckliche internationale Konflikte eskalieren immer weiter, Covid-19 hält weiterhin an und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Rezension kämpft Amerika mit den Folgen eines besonders brisanten Wahltags. (Fühlst du dich wegen all dem düster? Das ist das richtige Album für dich!) An einem bewölkten Tag kann es sich durchaus anfühlen, als ob wir in einer verlorenen Welt leben und dringend ein oder zwei Lieder brauchen.

Während Smith es vermeidet, allzu genau zu erklären, was genau unsere Welt so verloren gemacht hat, und sich großer politischer Aussagen oder offensichtlich aktueller Anspielungen enthält, entspricht die Tiefe der existenziellen Angst des Albums sicherlich seinem mürrischen Titel. Lieder einer verlorenen Welt ist ein gewaltiger Exorzismus mit eisigem Tempo, der gleichzeitig Katharsis bietet und das Gewicht der Welt noch überwältigender erscheinen lässt. Nicht allzu schäbig für eine Band, die bald ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Der Album-Opener „Alone“, der funktional als offizielle Wiedereinführung von The Cure dient, sorgt von Anfang an für einen so düsteren Ton. Nach einer langen, Zerfall-artiges Intro, Smiths erste Strophe, inspiriert von Ernest Dowsons Gedicht „Dregs“, beklagt:

Dies ist das Ende jedes Liedes, das wir singen

Das Feuer brannte zu Asche aus und die Sterne verdunkelten sich vor Tränen

Kalt und ängstlich, die Geister von allem, was wir waren

Wir stoßen mit bitterem Abschaum auf unsere Leere an



Der Anfang ist ziemlich hoffnungslos, und die einzigen Spuren der Erleichterung, die die folgenden sieben Tracks verspüren können, sind die Akzeptanz der unüberwindlichen Weite der Leere. „Warsong“ erklärt, dass es „keinen Ausweg gibt/keine Möglichkeit für uns, einen Weg zum Frieden zu finden“, „I Can Never Say Goodbye“ erzählt Smith von der Nacht, in der sein Bruder starb, und „Done:NoDrone“ ist dabei Es fehlen ihm die Worte, während es um eine letzte Chance auf Glück ringt. So viel dazu, dass es mir egal ist, ob der Montag blau ist …