In einem bahnbrechenden Schritt zur Erweiterung des Zitadelle Universum weltweit, zwei neue Serien, Zitadelle: Diana Und Zitadelle: Honey Bunnyentführen Spionagefans aus den technikgetriebenen Straßen Mailands in ein Retro-Indien voller unerwarteter Wendungen. Kyle Meredith setzt sich mit den Darstellern und Kreativen hinter jeder internationalen Adaption zusammen, um herauszufinden, wie diese Geschichten das Spionagegenre neu erfinden und eine Verbindung zur ursprünglichen Prime Video-Serie herstellen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Für Zitadelle: Diana, Matilda De Angelis bietet eine vielschichtige Darstellung der titelgebenden Spionin, einer Figur mit einer bewegten Vergangenheit, die sich durch das verräterische Manticore-Syndikat zurechtfindet. Dianas Reise spielt im Mailand des Jahres 2030, blickt jedoch fast ein Jahrzehnt zurück und wird zu einer Geschichte von Rache und Selbstfindung. Laut Produzentin Gina Gardini betont diese italienische Serie, wie DianaDer eigenständige Charakter und die kulturelle Authentizität machen es weltweit zugänglich und erklären: „Wir wollten eine italienische Show, die hier Anklang findet und überall fasziniert.“ Für De Angelis war es sowohl herausfordernd als auch aufregend, in zwei Versionen von Diana zu leben – einer jungen und einer älteren –, insbesondere in Szenen, die verborgene Emotionen erfordern.

Auf der anderen Seite der Welt, Zitadelle: Honey Bunny dreht die Uhr zurück, um die Herkunftsgeschichte von Nadias Eltern in Indien zu erkunden. Unter der Regie von Raj und DK und mit Samantha Ruth Prabhu in der Hauptrolle. Honighase kreiert eine einzigartige indische Variante des Zitadelle Universum. Wie Prabhu erklärt, hatte sie Spaß daran, die Doppelrolle der Schauspielerin und der Spionin zu spielen, wobei Raj und DK über die zusätzliche Herausforderung scherzten, die es mit sich brachte, dass Samantha sich manchmal wie eine „schlechte Schauspielerin“ verhielt. Das Team war bestrebt, einen unverwechselbaren Look zu schaffen, der den Schauplatz der Geschichte in den 90er-Jahren widerspiegelt, jedoch mit einem modernen, dynamischen Touch.

Für Raj und DK die Magie von Honighase besteht darin, lokalisierte Hacks zu nutzen, um Stunts auf Hollywood-Niveau zu erzielen, einschließlich eines hochriskanten Autokampfs, der kreative Grenzen überschreitet. Raj beschreibt das Erlebnis als „Untergrabung des Systems“ und zielt darauf ab, den Zuschauern Blockbuster-Fesseln zu bieten und gleichzeitig in den einzigartigen Filmtechniken Indiens verwurzelt zu bleiben.

