Schauen Sie, Mord ist schlimm, aber Sie können nicht leugnen (verteidigen, ablehnen), dass der Mord an Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, echte Wut über den amerikanischen Gesundheitsapparat offenbart hat, obwohl die Witze (verzeihen Sie mir) ein Zufall waren. Aber nur wenige haben den Witz so weit gebracht wie Tim Dillon, der in der Netflix-Sondersendung „Torching 2024: A Roast of the Year“ als Geist des ermordeten Managers auftrat.

Dillon trägt geisterhafte Ketten, die ihm vielleicht bekannt vorkommen Eine WeihnachtsgeschichteEr beschimpfte die Menge als „Sozialisten“ und warf ihnen kostenlose Medikamente zu, von denen er behauptete, sie seien mit Fentanyl versetzt. „Dafür fahre ich in die Hölle, du kannst genauso gut lachen“, sagte er.

Seine Kleidung war leicht blutbefleckt und Dillon beschimpfte jeden, der sich über seinen Tod freute. „Ihre Reaktion auf meinen Mord macht mich krank“, fuhr er fort, „und nicht die Art von Krankheit, die ich sofort abstreiten würde, weil ich nicht über die richtigen Papiere verfüge.“

Er bezog sich auf den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangioni und fügte hinzu: „Schauen Sie sich selbst an: Tanzen Sie auf der Straße, weil dieser Tortellini-Mozzarella-Typ mich wie eine unerwartete Arztrechnung überrascht und mir in den Rücken geschossen hat“, knackte Dillon. „Anscheinend hatte er seine eigenen Rückenprobleme. Es tut mir leid, Luigi, aber niemand hat Mitleid mit einem dünnen Kerl mit Rückenproblemen. Anspruch abgelehnt!“

Dillon beendete seinen Braten mit dem Versprechen: „Leugnen, verteidigen, zersetzen!“ eine Wendung der Wörter leugnen, verteidigen und ablehnen, die Mangione angeblich auf drei Patronenhülsen geschrieben hat. Schauen Sie sich unten Clips vom Braten an New York Post.