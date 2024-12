Vielleicht wusste Bob Dylan, dass man es selbst machen muss, wenn man etwas gut machen will, und spielte daher die Rolle des (überprüft die Notizen) Bob Dylan, bevor er das Drehbuch für die musikalische Biografie, die auf seinem Leben basiert, genehmigte. Ein völliges Unbekanntes.

Obwohl die Rolle des jungen Songwriters schließlich an Timothée Chalamet ging – der jetzt zahlreiche Auszeichnungen und unsere eigene Auszeichnung als Filmdarsteller des Jahres erhält –, spielte Dylan hinter den Kulissen eine wichtige Rolle. Wie am enthüllt Die Stadt Im Podcast eines der Produzenten des Films, Peter Jaysen, hatte Dylan nicht nur „die Zustimmung zum Drehbuch“, sondern auch „bedeutungsvolle Beiträge“ zum Autor und Regisseur James Mangold geleistet.

„Er hat sich mehrmals mit Jim Mangold getroffen“, erklärte Jaysen. „Irgendwann saßen sie da und lasen das gesamte Drehbuch laut vor, wobei Jim Mangold jeden Teil und jede Regieanweisung vorlas und Bob Dylan nur die Dialogzeilen für sich selbst vorlas. Während dieses Prozesses saß (Dylan) da und schrieb Notizen zum Drehbuch. Am Ende der letzten Sitzung mit Jim Mangold unterzeichnete er das Drehbuch und sagte: ‚Geh mit Gott.‘“

Während er feststellte, dass Dylan „keinen Final Cut hatte“, betonte Jaysen die Beteiligung der Legende. „Ich glaube nicht, dass Bob Dylan passiv ist“, sagte er. „Er ist einfach jemand, der privater ist.“

An anderer Stelle im Interview erklärte Jaysen den durchdachten, meritokratischen Prozess, durch den er Dylans Musikrechte erwarb, und ahahahaha, tut mir leid, ich konnte kein ernstes Gesicht behalten. Nachdem ein HBO-Vertrag gescheitert war, baute ein alter Freund, der zufällig mit Dylan zusammenarbeitete, ein einziges Telefon und bot die Rechte Jaysens Firma und niemand anderem an. Hollywood, Baby!

Jaysen argumentierte auch, dass er wusste, dass Chalamet vor dem Rest der Stadt explodieren würde, und sagte, er habe 2019 versucht, Timmy als Dylan zu besetzen, „bevor er als Star eine Bedeutung hatte.“ Das ist sozusagen vor-Dünevor-Wonkadas ist im Grunde Post-Nennen Sie mich bei Ihrem Namen. Für uns war Timmy ein einzigartiges Talent.“ Seine Behauptungen über „einzigartiges Talent“ und gründliche Recherche werden jedoch wenig später untergraben, als er gefragt wird, ob er wisse, dass Chalamet singen könne. Er antwortete: „Um ehrlich zu sein, wir wussten es nicht.“ Das scheint die Art von Frage zu sein, die man dem potenziellen Star eines Tentpole-Musik-Biopics vielleicht stellen möchte, aber was weiß ich, Dylans Management-Team hat mich noch nie mit einem exklusiven Filmangebot angerufen.

Es lohnt sich, das gesamte Interview anzuhören, und sei es nur, um zu hören, wie sympathisch der Interviewer Matthew Beloni Jaysen immer wieder dabei hilft, seinen Fuß in den Mund zu nehmen. Die Zuhörer können auch etwas über ein Prince-Biopic erfahren, das in der Schwebe steckte, nachdem die Familie sich gegen das fertige Produkt sträubte, sowie über Jaysens Bemühungen, Jukebox-Musicals über „Mama“ Cass Elliot von den Mamas & the Papas und Syd Barrett von Pink Floyd zu machen . Wenn Sie möchten, können Sie unten zuhören.