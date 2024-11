Tony Todd, der Schauspieler, der für seine Rollen in bekannt ist Candyman, Endzielund mehr, ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Nach Angaben von Todds Vertretern verstarb der Schauspieler am 6. November nach langer Krankheit in seinem Haus in Los Angeles. Derzeit wurde keine offizielle Todesursache gemeldet.

Todd wurde 1954 in Washington, D.C. geboren und begann seine Schauspielkarriere auf der Bühne. Er studierte Theater an der University of Connecticut, bevor er sich berühmten Theatergruppen wie dem Eugene O’Neill Theater Center und der Trinity Repertory Company anschloss. In den 80er Jahren begann er, Rollen auf der Leinwand zu ergattern, seine erste große Rolle spielte er in Oliver Stones Gewinnerfilm „Bester Film“. Zug.

Von da an baute Todd eine produktive Filmografie in Film und Fernsehen auf und trat in Shows wie auf 21 Jump Street, Nachtgericht, MacGyver, Matlock, Star Trek: Die nächste Generationund mehr sowie Filme wie das Remake von 1990 Nacht der Untoten.

Die ikonischste Rolle von Todd kam jedoch 1992, als er als Titelfigur im Folklore-Horrorfilm besetzt wurde. Candymandas später im Jahrzehnt zwei Fortsetzungen hervorbrachte: 1995er Jahre Candyman: Abschied vom Fleisch und 1999er Jahre Candyman: Tag der Toten.

In den 90er Jahren spielte Todd auch in anderen gefeierten Filmen mit Die Krähe Und Der Felsensowie Serien wie Recht und Ordnung, Die X-Dateien, Mord, schrieb sie, Beverly Hills, 90210, Xena: Kriegerprinzessin, Star Trek: Voyagerund mehr.

Im Jahr 2000 schloss sich Todd einem weiteren beliebten Horror-Franchise an und spielte im ersten Teil die Rolle des Bestattungsunternehmers William Bludworth Endziel Film. Anschließend spielte er die Rolle in mehreren Filmen, darunter auch im kommenden Endgültiges Ziel: Blutliniendas sich derzeit in der Postproduktion befindet und 2025 als posthume Veröffentlichung für Todd erscheinen wird.

Zu den weiteren Rollen aus Todds letzten Jahren gehörten Sprachrollen für Videospiele wie Half-Life 2: Episode Zwei, Dota 2, Call of Duty: Black Ops IIund mehr sowie eine Reihe von Rollen auf dem Bildschirm. Im Jahr 2021 kehrte er zum zurück Candyman Franchise für die von Nia DaCosta inszenierte Fortsetzung, mit einem Drehbuch, das von Jordan Peele mitgeschrieben wurde.

Im Anschluss an Todds Tod haben Fans und Kollaborateure ihre Ehrungen geäußert, darunter auch ihn Candyman Co-Star Virginia Madsen, die ihn in einem auf Instagram geposteten Video „mein geliebter Candyman“ nannte. „Der großartige Schauspieler Tony Todd hat uns verlassen und ist jetzt ein Engel. Wie er im Leben war“, schrieb sie in der Bildunterschrift.