Am Mittwoch nach der US-Wahl 2024 stellte ein Mitarbeiter des New Beverly Cinema in Los Angeles eine Vorführung von Quentin Tarantinos Film zum 30-jährigen Jubiläum vor Pulp Fiction indem sie das vollbesetzte Publikum daran erinnerten, dass der Film, den sie gleich sehen würden, auf Film projiziert werden würde, und zwar auf einen brandneuen 35-Millimeter-Abzug. Denn, fuhr er fort, wir waren „im größten Theater der Welt, dem New Beverly Cinema, wo immer Filme gezeigt werden.“ Okay? Darauf können Sie sich in dieser kranken, traurigen Welt verlassen. Wenn es in unserem Kalender steht, läuft es auf einem echten Film.“

Die örtliche Theaterszene ist eines der besten Dinge am Leben in Los Angeles – jenseits der Multiplex-Kinos. Dutzende unabhängiger Kinos in der Stadt sind darauf spezialisiert nicht in Neuerscheinungen, sondern in Klassikern und/oder Kultfilmen. Und eines der bekanntesten dieser Kinos ist das New Beverly, das ursprünglich in den 1950er Jahren mit der Vorführung von Filmen begann und 2007 von Tarantino gekauft wurde.

Das New Bev gilt im wahrsten Sinne des Wortes als „Tempel des Kinos“, wie der oben genannte Mitarbeiter es in seiner Vorstellung nannte, und seit der Übernahme durch Tarantino ist das Lokal zu einer führenden Kraft geworden, wenn es darum geht, die eigentliche Filmvorführung am Leben zu erhalten. „Solange ich lebe und solange ich reich bin, wird das New Bev Doppelfeatures in 35 mm zeigen“, zitiert die offizielle Website des Theaters Tarantino.

Regisseur Kevin Smith, der seit kurzem selbst Kinobesitzer ist, sagte kürzlich in einem Interview mit: Folge dass die Betonung der Filmprojektion ein ganz besonderes Privileg von Tarantino war: „Er ist ein reicher Kinobesitzer, weil er nur 35-Millimeter-Kopien zeigt, die aus seiner Bibliothek stammen. Ich liebe Quentin, er ist der Goldstandard und so weiter, aber wenn ich in einem Vorort von New Jersey versuchen würde, von 35-Millimeter-Abzügen zu leben, würde das für uns nicht reichen. (Kinobesucher dort) ist es egal, ob es auf 35 oder digital läuft.“

In Los Angeles ist das eine andere Geschichte, und die Einheimischen profitieren von Tarantinos Leidenschaft für das Format. Es gibt viele Details, die dem New Bev das Gefühl geben, einem Kinoliebhaber zu gehören, besonders wenn man zu den Filmfreaks gehört, die davon träumen, ein eigenes Kino zu besitzen. (Wenn Sie ein Film-Nerd sind und Sie nicht (Wenn Sie darüber nachgedacht haben, ein eigenes Kino zu besitzen, lügen Sie.) Das Popcorn ist erstklassig, frisch gepoppt und recht günstig. „Ein Glas Bier wie in einer Bar“ kann man so nicht bekommen Pulp FictionVincent (John Travolta) beschreibt den Besuch eines Kinos in Amsterdam. Aber es gibt immer noch eine tolle Auswahl an Limonaden und die „Okja dog“ ist einer der besten vegetarischen Hot Dogs, die ich je gegessen habe.

In der Lobby gibt es jede Menge Tarantino-Erinnerungsstücke, vor allem Hommagen an Es war einmal… in Hollywoodes ist nicht nur die Heimat von Tarantino-Filmen – in den letzten Jahren bin ich dorthin gegangen, um mir unter anderem Filme anzusehen Die Muppet-Weihnachtsgeschichte, Gebunden, Schalten Sie es aus, Turnschuhe, Feld der Träume, Speed-RacerUnd Mad Max: Fury Road. (Die letzten beiden waren ein Doppelfeature, und das war es auch Eindrucksvoll.)

Dennoch war es etwas Besonderes, Tarantinos wohl berühmtesten Film unter den Bedingungen zu sehen, die er für optimal hielt. Und es gab eine Vorabshow (ebenfalls auf Film projiziert), in der in chronologischer Reihenfolge Folgendes zu sehen war:

Ein „Werbespot“ für Red Apple Cigarettes (die bevorzugte Tabakmarke der Tarantino-Verse), einschließlich James Marsdens gestrichenem Cameo-Auftritt als Burt Reynolds aus Es war einmal… in Hollywood .

. Der animierte Kurzfilm Glühendes Reitkäppchen eine aufgepeppte postmoderne Variante des Märchens des legendären Tex Avery. Das New Bev zeigt immer einen Zeichentrickfilm vor seiner Spielfilmauswahl, eine Auswahl, die normalerweise von einer gewissen thematischen Relevanz abhängt: Zum Beispiel ein Kurzfilm mit Baseball-Schwerpunkt, der vor einer kürzlichen Matinee von gespielt wird Feld der Träume . Mein Glaube ist das Glühendes Reitkäppchen wurde wegen seines Lupinenantagonisten ausgewählt, eine Anspielung darauf Pulp Fiction ist Winston Wolf (Harvey Keitel).

, Und . Diese Trailer spiegeln nicht bevorstehende Veröffentlichungen wider, sondern sollen eine thematische Aussage treffen – in diesem Fall wurden alle drei Filme im Jahr 1994 veröffentlicht und entführen das Publikum in diese Ära. Und dann, nach Tarantinos Lieblings-Old-School-Intro „Our Feature Presentation“, der Film selbst.

Das Überraschende am Zuschauen Pulp Fiction mit einem voll engagierten Publikum ist, dass es sich nicht um einen Film handelt, der darauf ausgelegt ist, beim Publikum eine massive Reaktion hervorzurufen. Ein großer Teil des Humors ist zwar herausragend, aber trocken genug, um zum Schmunzeln und nicht zum Lachen anzuregen, und seine größten Enthüllungen – insbesondere die nicht chronologische Erzählstruktur, die zum schockierenden Tod von John Travolta mitten im Film führt – rufen nicht unbedingt einen hervor schnappt nach Luft. (Okay, fairerweise muss man sagen, dass der Film es ist 30 Jahre alt und mindestens 90 Prozent dieser Menge wussten, dass es kommen würde.)

Allerdings war das einzige Element, das es gab definitiv Durch das Theatererlebnis verbessert wurde alles, was mit der goldenen Uhr zu tun hatte, die Butch (Bruce Willis) von seinem Vater geerbt hatte. Zunächst entwickelt sich Captain Koons (Christopher Walken) Monolog über die lange Reise der Uhr durch die Zeit am Ende zu komischem Genie – beginnend mit der Zeile „Er versteckte es, an der einen Stelle, von der er wusste, dass er etwas verstecken konnte: seinem Arsch“. durch die Enthüllung, dass Koons auch „dieses unbequeme Stück Metall zwei Jahre lang in meinem Arsch versteckte“ und dann mit Koons zusammenarbeitete, der dem Jungen die oben genannte Uhr reichte. Es gibt überall tolle Lacher.

Aber erst später, als Butch herausfindet, dass Fabienne (Maria de Medeiros) vergessen hat, sie mitzubringen, als sie seine Sachen zusammengepackt hat, kommt es zum wahren Lohn: „Weißt du, was mein Vater durchgemacht hat, um mir diese Uhr zu schenken?“ Willis‘ nuancierte Darbietung erinnert das Publikum wieder daran, was genau sein Vater war tat tun, um ihm diese Uhr zu geben, und obwohl es keine war riesig Zuerst muss ich lachen, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, war ziemlich lecker.

Das ist die Magie von Revival-Häusern, die Art und Weise, wie sie großartigen Filmen ein zweites, drittes oder viertes Leben einhauchen und Ihnen eine völlig neue Perspektive auf etwas bieten, das Sie vielleicht nur auf einer wesentlich kleineren Leinwand gesehen haben. (Als Kind der 90er Jahre kann ich nicht sagen, wie oft ich es gesehen habe Pulp Fiction Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn jemals vor dieser Woche im Kino gesehen zu haben.) Und die neue 35-mm-Kopie, falls Sie Gelegenheit haben, sie anzusehen, ist verdammt sauber, die Wärme von Andrzej Sekulas Kinematographie durch das Format wirklich hervorgehoben.

Dreißig Jahre später, was ist daran am auffälligsten? Pulp Fiction ist, dass alle Retro-Akzente von Tarantino – von den Nadelstichen bis hin zu allem, was mit Jack Rabbit Slims passiert – dem Film eine zeitlose Qualität verleihen, die wir bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung vielleicht nicht zu schätzen wussten. Die Welt, die er auf der Leinwand erschafft, hat etwas Einzigartiges, das sich direkt auf das Kino überträgt, in dem sie gezeigt wurde: Ein Rückfall in eine andere Zeit, der es dennoch schafft, lebendig und lebendig zu wirken. Es verleiht dem Film eine ganz besondere Art von Unsterblichkeit – eine Unsterblichkeit, die durch die Tempel ermöglicht wird, in denen er verehrt wird.