KROQ hat das Line-up für die Ausgabe 2024 von Almost Acoustic Christmas bekannt gegeben, einem eintägigen Festival, das am 14. Dezember im Kia Forum in Los Angeles stattfindet. Die Smashing Pumpkins, Beck, 311 und Sublime werden spielen.

Bei der diesjährigen Veranstaltung treten auch Jimmy Eat World, Franz Ferdinand, Royel Otis, AWOLNATION, The Linda Lindas und bby auf.

Wie bereits im letzten Jahr werden die Einnahmen von Almost Acoustic Christmas Spenden für zwei in Los Angeles ansässige Jugendorganisationen sammeln: Para Los Niños und das Al Wooten Jr. Heritage Center.

Tickets für Almost Acoustic Christmas 2024 werden am Freitag, 15. November, um 12:00 Uhr PST über Ticketmaster erhältlich sein.

Die Veranstaltung 2024 wird die 33. Ausgabe von Almost Acoustic Christmas sein. Zuvor fand die Veranstaltung an zwei Tagen statt (im inzwischen aufgelösten Universal Amphitheatre, wo über 20 Ausgaben stattfanden) – seit der Pandemie wurde sie jedoch auf einen Tag verkleinert und bleibt an ihrem neuen Standort, dem Kia Forum .