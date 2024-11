Der neue A24-Film Ketzer Der Film beginnt mit einem Jump-Scare, den moderne Zuschauer kennen: Ein Klopfen an der Tür, von zwei Missionaren der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Doch bevor sie an der Tür des mysteriösen Mr. Reed (Hugh Grant) ankommen, haben die Zuschauer die jungen Schwestern Barnes (Sophie Thatcher) und Schwester Paxton (Chloe East) ein wenig kennengelernt, junge Frauen, denen ihr Glaube am Herzen liegt , aber nicht in einem zwanghaften Ausmaß; Während sie mit ihren Fahrrädern durch die Stadt rollen, klatschen und scherzen sie darüber, wie gutaussehend ihre zukünftigen Ehemänner am Ende aussehen könnten.

Während sich der Durchschnittsbürger davor fürchtet, an die Tür geklopft zu werden, scheinen Barnes und Paxton selbst gute Eier zu sein, die so weit entwickelt sind, dass sie sich voneinander unterscheiden. Es ist eindeutig Mr. Reed, der der Bösewicht dieses ideenreichen Thrillers ist, der darauf abzielt, das Konzept der Religion aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erforschen – und sich gleichzeitig mit einigen klassischen Horrorfilmen aus verschlossenen Häusern beschäftigt, wobei die Spannung auf Messers Schneide gehalten wird von den Autoren/Regisseuren Scott Beck und Bryan Woods (Ein ruhiger Ort, 65).

Dass Grant der Bösewicht ist, ist kaum eine Überraschung, schon allein deshalb, weil Grant tief in seiner sogenannten „Freakshow-Ära“ steckt, wilde Comedy-Charaktere spielt und den armen Ben Whishaw in mehreren Projekten terrorisiert. Denn Grant stellt in diesem Szenario keinen postapokalyptischen Kannibalen dar, wie er es getan hat Wolkenatlasbesteht die Versuchung zu behaupten, dass Mr. Reed eine etwas zahmere Rolle spielt.

Aber das wäre ungenau. Mr. Reed verhält sich immer mit einem gewissen Maß an Anstand – dieser wohlgeschliffenen britischen Haltung, die Grant im Kontext gut tut. Und er ist schon beim ersten Kennenlernen ein charismatischer Mann, auch wenn sein Haus fast unheimlich ist. Im Kontext erweist es sich als ziemlich glaubwürdig, dass sie ihm glauben würden, wenn er sagt, dass seine Frau zu Hause ist – sie fühlt sich einfach nicht in der Lage, in Gesellschaft zu sein (und ob Mr. Reed tatsächlich darüber lügt oder nicht, wird ein ziemlich wichtiger Teil der Handlung). . Doch sowohl Barnes als auch Paxton, so naiv sie auch sind, wissen irgendwann, dass etwas ist falsch; Selbst wenn sie sich der Welt nur ein bisschen bewusster geworden wären, hätten sie Mr. Reeds Haus wahrscheinlich nicht alleine betreten.

Zu diesem besonderen Zeitpunkt in der Geschichte lohnt es sich wahrscheinlich, eine Warnung auszusprechen, denn es handelt sich um einen Film, in dem zwei junge Frauen von einem älteren Mann gequält werden, der sie buchstäblich in seinem Haus einsperrt und sie dazu zwingt, seinen langatmigen Schimpftiraden zuzuhören über Religion. Und das ist noch nicht einmal der Teil davon Ketzer das soll wirklich furchteinflößend sein – das ist nur der Vorgeschmack. Der Hauptgang findet später statt, als den Mädchen eine Chance zur Flucht geboten wird … allerdings ist unklar, wie real sich dieses Angebot anfühlt.

Die Geheimnisse, die Mr. Reed und sein Haus hüten, tragen zu einer beunruhigenden Atmosphäre bei, die einen großen Teil des Schreckens des Films ausmacht, selbst während Mr. Reed darüber monologiert, wie die Entwicklung bestimmter Brettspiele die Entwicklung der Weltreligionen widerspiegelt auch ein Jar-Jar-Binks-Eindruck kommt in die Mischung. Beck und Woods schaffen es, diesen Dreier trotz des dichten Drehbuchs recht lebendig auf Trab zu halten und haben ein echtes Händchen dafür, die nötige Atmosphäre einzufangen.

Es wäre eine Sache, wenn das Leiden unter Mr. Reeds Folter zu einer größeren Katharsis führen würde, aber stattdessen Ketzer Es erfordert viel Schadenfreude, die heiligen Kühe der Religion anzugreifen, einschließlich eines direkten Angriffs auf den Glauben seiner Protagonisten. Mr. Reeds Absicht ist es, diese Frauen niederzureißen und wieder aufzubauen, und die Reise ist im Grunde so schlimm, besonders gegen Ende, dass sich die daraus resultierende Erleuchtung besudelt anfühlt.

Grants inspirierende Leistung macht diesen Film bemerkenswert. Aber rechnen Sie mit der Abreise Ketzer mit vielleicht weniger Vertrauen in die Menschheit, als Sie es ohnehin schon hatten. (Wo Ihre Levels ursprünglich waren, ist eine ganz andere Frage.)

Ketzer ist ab Freitag, 8. November, im Kino. Schauen Sie sich den Trailer unten an.