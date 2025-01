Unter den Tausenden Menschen, die bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles im Januar dieses Jahres ihr Zuhause verloren haben, gibt es viele bekannte Gesichter. Dazu gehört Carel Struycken, dessen ikonische Präsenz in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen zu sehen war, darunter auch in Barry Sonnenfelds Addams-Familie Filme und Zwillingsgipfelin dem er zuerst The Giant spielte, und dann (in Die Rückkehr) Der Feuerwehrmann.

Struycken ist möglicherweise auch aus Schlüsselrollen in bekannt Männer in Schwarz, Geralds Spiel, Doktor Schlaf, Die Hexen von EastwickUnd Star Trek: Die nächste Generation. Der 76-jährige Schauspieler und seine Frau, die in Altadena lebten, verloren alles, nachdem das Feuer in Eaton ihr Viertel niedergebrannt hatte. Ihr Schwiegersohn Michael Anspach hat ein GoFundMe ins Leben gerufen, um die Familie zu unterstützen. „Wir sind so dankbar, dass sie dem herannahenden Feuer sicher entkommen konnten, aber wie so viele andere haben sie durch das Feuer in Eaton alles verloren.“ Bitte behalten Sie Carel, Tracey und alle, die von den Bränden betroffen sind, in Ihren Gedanken und Gebeten“, schreibt Anspach.

Obwohl die vollen Auswirkungen dieser Katastrophe noch unklar sind, haben Organisationen und Einzelpersonen im ganzen Land mobilisiert, um den Betroffenen zu helfen. Nur einige dieser Bemühungen: Die All Within My Hands Foundation von Metallica spendet 500.000 US-Dollar für Hilfsmaßnahmen, während das Guitar Center ein spezielles Förderprogramm ins Leben gerufen hat, das es Musikern ermöglicht, zerstörte Instrumente zu ersetzen.

Folge hat eine spezielle „All for LA“-Edition unserer Protect Live Music-T-Shirts herausgebracht. Der Erlös geht zu 100 % an die Feuerhilfeaktion von MusiCares in Los Angeles. Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung und Spende finden Sie hier.